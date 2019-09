Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio tra i reati contestati dalla Procura di Firenze l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo quel 14 maggio del 1993 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Milano e quanto si evince dalla documentazione rilasciata dai magistrati del Capoluogo Toscano legali dell’ex Presidente del Consiglio depositata la Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo sulla trattativa stato-mafia paura di Istanbul per Due scosse di terremoto una nuova scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata a circa mezz’ora dopo quella di magnitudo 5.8 avvertita nitidamente dalla popolazione in tuttoMetropoli sul Bosforo molta gente è scesa in strada in preda al panico ma non si segnala al momento alcun ferito l’unico danno rilevante registrato finora e la caduta della punta di un mini in una moschea di Francia in lutto per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac capo dello Stato transalpino dal 1995 al 2007 aveva 86 anni si era ritirato dalla politica ormai diversi anni orsono viveva con la moglie Bernadette nella sua casa Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale negli ultimi tempi era parso pochissimo in pubblico oggi l’assemblea Nazionale dopo l’annuncio della morte di girac ha osservato un minuto di silenzio i primissimi dati forniti dal radar che monitora Al ghiacciaio planpunkt confermaspostamento della massa di alcune decine di centimetri al giorno lo ha riferito il responsabile del servizio geologico della Val d’Aosta Davide Bertolo mentre da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio flumpty per un totale di 2500 metri cubi di materiale è pari al 1% della massa complessiva lo ha riferito il glaciologo Fabrizio Grillo della fondazione montagna sicura di Courmayeur è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa