Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si torna a parlare del processo sulla trattativa stato-mafia perché tra i reati contestati dalla Procura di Firenze ha l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo del 14 maggio 93 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Roma Costanzo lo si evince dalla documentazione rilasciata dai strati del Capoluogo Toscano ai legali dell’ex Presidente del Consiglio depositata la Corte d’Assise d’Appello di Palermo in Turchia di Istanbul e Due scosse 5.8.1 gradi della scala Richter avvertita distintamente dalla popolazione nessuno per fortuna è rimasto ferito la gente si è riversata per strada danni lieviPlata la punta di un minareto in una moschea di Hamsik Francia in lutto è morto l’ex presidente Jacques Chirac aveva 86 anni da 12 anni si è ritirato dalla politica già nel 2005 Fu vittima di un ictus che lo costrinse a diversi ricoveri in ospedale negli ultimi due anni di suo mandato all’eliseo oggi l’assemblea Nazionale osservato un minuto di silenzio all’annuncio della sua scomparsa la sentenza della consulta Che aperto al suicidio assistito invocando però l’intervento del legislatore preparare una legge sul fine vita divide la società e la politica La senatrice del PD Monica Cirinnà chiede di legiferare presto e bene Renzi suggerisce di fare uno sforzo di ascoltarsi l’altro senza scontri ideologici Salvini afferma che mai approverà il suicidio per legge il segretario generale della CEI Monsignor Russo chiede l’obiezione di coscienza per i medici attaccacomprendo come si possa parlare di libertà la società perde il lume della ragione dice ci vorrà almeno un mese di tempo per il deposito delle motivazioni della sentenza su cui si apprende si è registrata l’unanimità dei giudici costituzionali In un clima di grande soddisfazione reciproca andiamo in chiusura alcol nello sport calcio Serie A questa sera posticipo della quinta di campionato in campo alle ore 21 Torino Milan è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa