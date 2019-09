Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione a vento con informazione Gabriella Luigi in studio orrore nella metropolitana di Roma dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo accoltellato un vigilante più volte poi lo avvisarmi e con quella stessa pistola si è sparato alla testa togliendosi la vita è accaduto nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina sul posto la polizia evacuata la stazione percussioni Sul servizio della metropolitana tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’aifa dei lotti di ranitidina e che nel 2018 era stato anche causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti balzarme lo richiede Lem l’agenzia Europea per i medicinali richiesta precisa l’agenzia e precauzionale riguarda tutti i farmaci che contengono principi attivi prodotti da sintesi chimica processo sulla trattativa stato-mafia tra i reati contestati dalla Procura di Firenze ha l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo che il 14 maggio 93 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Roma e quanto si evince dalla documentazione rilasciata dai magistrati del Capoluogo Toscano è legale dell’ex Presidente del Consiglio depositata la Corte d’Assise d’Appello di Palermo in Francia e l’urto Dopo la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica e Jacques Chirac aveva 86 anni Fu capo dello Stato transalpino dal 95 al 2006 se l’ha ritirato da tempo dalla scena politica all’assemblea nazionale è stato osservato un minuto di silenzio l’annuncio della sua morte lo sport in chiusura calcio Serie Aquesta sera al posticipo che chiude la quinta di campionato alle 21 in campo Torino Milan è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa