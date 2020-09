Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione Gabriella lui in studio prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia situazioni critiche Molte zone soprattutto a causa del forte vento sono stati più di 1000 gli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco particolarmente coinvolte Lombardia Emilia Romagna Toscana Umbria Lazio e Campania prima neve in Piemonte in Valtellina sui monti della bergamasca e sull’Appennino per trombe d’aria Rosignano nel livornese a Salerno e a Gioia Tauro in Calabria una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli dove le scuole anche oggi sono rimaste chiuse attacco a chi sarebbe un pakistano di 18 anni senza alcun precedente di radicalismo islamico l’autore di quanto avvenuto ieri a Parigi vicino all’ex redazione di Charlie hebdo il Ministro dell’InternoGalderma ne ha confermato che si tratta di un altro di terrorismo islamista è un nuovo sanguinoso attacco contro il nostro paese contro i giornalisti ha detto successivamente sono state fermate 6 persone ma una è stata rilasciata mentre nella notte è stato fermato un ex coinquilino dell’aggressore coronavirus oggi nel centro di Londra in programma una nuova manifestazione contro le rigide restrizioni ai movimenti adottate dal governo britannico in gran parte del paese per contenere l’epidemia di coronavirus lo prendono al Garden Aggiungendo che la Polizia ha avvertito i manifestanti che non tollera la violenza Silvio Berlusconi ancora positivo al covid a quasi un mese di distanza dal contagio lo scrive il Corriere della Sera secondo il quale gli ultimi controlli a cui si è sottoposto leader di Forza Italia costantemente seguito dal professor zangrillo hanno evidenziato la permanenza della positività al coronavirus anche se l’ex presidente del consiglio secondo il quotidiano avrebbe rassicuratofamiliari ed amici sulle sue condizioni di salute crisi determinata dal covid-19 potrebbe far esplodere in Italia L’esercito Degli abusivi dei lavoratori in nero stando alle previsioni dell’istat entro la fine del 2020 circa 3 milioni e seicentomila persone rischiano di perdere il posto di lavoro lo rileva la cgia la quale segnala che una parte di questi esuberi era di sicuro assorbita da l’economia sommersa in Italia ci sono 3300000 occupati in nero e producono 78 miliardi e Settecento milioni di euro di valore aggiunto somme è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

