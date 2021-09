Ultime Notizie Roma del 26-09-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura via libera dal comitato tecnico scientifico alla terza dose di vaccino per gli over 80 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite sanitari più esposti al rischio contagio a partire da domani si deciderà sulla riduzione della quarantena nelle scuole e sull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli ovvero stadi concerti Cinema e Teatri nelle ultime rilevazioni 3500 positivi ai test covid in 24 ore 50 i decessi in un giorno nell’ultima giornata sono stati eseguiti oltre 357 mila tamponi il tasso di positività e del 1% in calo rispetto al 1 e 4 perdi venerdì 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in calo scende anche il numero dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari il 74% delle persone vaccinabili ha completato il ciclo è un numero molto significativo che sta crescendo e c’è un aumento significativo delle prime dosi lo riferisce il Ministero della Salute Roberto Speranza ieri manifestazioni in tutta Italia delle popolo no Green pass a Trieste centro città bloccato accuse di fascismo mascherata da misure sanitarie a Milano il faccia a faccia tra manifestanti e forze dell’ordine Che presidiavano Piazza Duomo in migliaia anche a Roma in Piazza San Giovanni Cambiamo argomento maltempo sull’Italia allerta meteo in corso per precipitazioni diffuse su Piemonte Lombardia Liguria Emilia Romagna Toscana poi anche su Umbria eperché localmente le precipitazioni potranno essere anche molto intense Accompagnate da grandinate fulmini e forti raffiche di vento spettacolo lo hanno ribattezzato il concerto più grande del mondo 24 ore ininterrotte di musica Rock Pop rap sul dai palchi di tutti e cinque continenti un festival per chiedere alla fine della povertà estrema entro il 2020 e raccogliere fondi per i paesi più bisognosi si chiama Global Citizen live centinaia di artisti si alterneranno sui palchi davanti ad oltre 100000 spettatori imprese ed almeno un miliardo di telespettatori collegati ai quattro angoli del pianeta lo sport ha ancora un dramma nel motociclismo è morto a 15 anni mille cugino di vignales campione della MotoGP di Berta vignales stava partecipando ad una gara della categoria SuperSport 300 del programma mondiale Superbike sul circuitoignoro di Jerez della Frontera è caduto al terzultimo giro ed è stato travolto da vari piloti che troppo veloci non sono riusciti ad evitarlo ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare lo spagnolo è uno delle vittime più giovani del motociclismo calcio in chiusura Serie A ieri i pareggi di Inter e Atalanta per due a due e genoa-verona per 3 a 3 e la vittoria del Milan per 2 a 1 sullo Spezia negli anticipi della sesta giornata oggi si riparte con altre partite alle 12:30 juventus-sampdoria a seguire Udinese Fiorentina Sassuolo Salernitana empoli-bologna poi alle 18 Lazio Roma alle 20:45 Napoli Cagliari è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa