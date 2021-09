Ultime Notizie Roma del 26-09-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in Germania si vota alle elezioni legislative che segneranno il dopo Merkel dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta governo per 16 anni una sfida all’ultimo voto tra il socialdemocratico olaf scholz & Armin della sede se le operazioni di voto sono cominciate questa mattina e continueranno fino alle ore 18 si prevede una vittoria sul filo di lana vaccini dal comitato tecnico-scientifico via libera alla terza per gli over 80 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e per i sanitari più esposti al contagio a partire da domani si discuterà anche sulla riduzione della quarantena nellesull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli ovvero stadi concerti Cinema e Teatri negli ultimi dati 3525 positivi 50 decessi in un giorno oltre 357 mila tamponi effettuati tasso di positività al 1% in calo rispetto al 1:04 % calano anche i pazienti ricoverati in intensiva 481 in tutta Italia ieri le manifestazioni delle No greenpass in diverse città a Trieste i manifestanti hanno bloccato il centro a faccia a faccia tra manifestanti e forze dell’ordine a Presidio di Piazza Duomo anche a Roma in migliaia si sono radunati in Piazza San Giovanni ondata di maltempo sul nord Italia in arrivo dall’Europa occidentale il dipartimento di protezione civile ha emesso un’allerta meteo che riguarda i territori di Piemonte Lombardia Liguria Emilia RomagnaToscana e poi anche di Umbria e Marche Si prevedono precipitazioni diffuse localmente anche intense grandinate fulmini e forti raffiche di vento lo sport in chiusura cioè Serie A tra poco juventus-sampdoria apre le partite della domenica poi a seguire alle 15 Udinese Fiorentina Sassuolo Salernitana Empoli Bologna alle 18 la Roma alle 20:45 Napoli Cagliari ieri i pareggi tra Inter Atalanta per 2 a 2 tra Genoa e Verona per 3 a 3 e la vittoria del Milan 2 a 1 sullo spezie rosse nere guida momentaneamente la classifica in attesa delle partite di oggi è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa