Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 26 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio entra in vigore da oggi fino al 24 novembre il nuovo dpcm con le misure anti coronavirus un semilog down con cui governo vuole arrivare Sereni a Natale insoddisfatti gli enti locali sul piede di guerra molte categorie sindacati convocati per mercoledì da Conte il premier parla di indennizzi già pronti che dovrebbero arrivare in consiglio dei ministri tra oggi e domani ancora proteste per andare città specialmente a Napoli di oggi previste manifestazioni anche Milano e Torino nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia per la prima volta dall’inizio della pandemia superano quota 20.000 in un giorno su quasi 162 mila tamponi in invece l’incremento del numero dei decessi altri 128 dopo i 151 del giorno prima La Lombardia è ancora la regione a far segnare il numero più alto di nuovi casi 5762 il covidanche Quirinale Palazzo Chigi positivi portavoce Grasso è Casalino oggi tavolo tra sindacati medici e regioni e 10 giorni dal election Day oltre 58 milioni 700mila americani hanno già dato anticipatamente per posto di persona una cifra che già superato quella dell’arrivo del 2016 Trump intanto può sbandierare un altro successo in politica estera la mediazione americana per la tregua raggiunta tra Armenia e Azerbaigian oggi il Senato americano vota per l’ok alla candidatura di Barrett e la corte suprema torna il maltempo sull’Italia per la giornata di oggi sono previste piogge e venti in particolare sulle regioni centro-settentrionali decretata l’allerta arancione in Lombardia Liguria Quella gialla invece in altre nove regioni Abruzzo Emilia Romagna Lazio Liguria Molise Piemonte Sardegna Umbria e Veneto si vota anche oggi dalle 7 alle 15 in 156 comuni della Sardegna per cui Nuoro Quartu Sant’Elena Porto Torres Sestu ieri la polenta è stata del 37,8% con tese vi ad affrontare un novembre tu cialde per la tenuta della sua maggioranza che sull’ultimo dpcm attentato a trovare una quadra sport in chiusura nella quinta giornata della Serie A di calcio la Juventus fa solo 11 Stadium contro il Verona mentre il Napoli vince 2-1 a Benevento Fiorentina Udinese finisce 32 Cagliari Crotone 42 Parma Spezia 22 stasera 20:45 la capolista Milan Hospital a Roma per il ciclismo vince il Giro d’Italia in Formula 1 Doppietta Mercedes in Portogallo con amington davanti a botta per la MotoGP Morbidelli trionfa nella gara di Farewell E questa era l’ultima notizia per il momento buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa