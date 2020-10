Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con le misure confidiamo di arrivare sereni Natale pronti gli indennizzi per le categorie penalizzate entra in vigore oggi fino al 24 novembre il nuovo dpcm sulle misure anti covid e tante le restrizioni Ma anche gli indennizzi entro domani Il decreto gli aiuti arriveranno con un bonifico assicurato il premier Conte ed è ancora boom di casi 21173 quelli di ieri 128 morti 100 61880 in tamponi ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di contagi in Italia continuo l’allarme in campagna con 2590 di male anche il Piemonte con 2800 ea Toscana 1008 il Lazio 1541 un coprifuoco generalizzato in Europa è stato di emergenza in Spagna buono dispositivi infracittà europee spettrali animate da qualche protesta sporadica in Spagna è stato d’emergenza fino a maggio la Francia ha registrato una crescita notevole di contagi nelle ultime 24 ore da Londra a Varsavia montano le proteste contro le restrizioni del governo per fronteggiare la pandemia di coronavirus per la M S Siamo in un record di contagi nel mondo per il terzo giorno consecutivo la metà in Europa nelle ultime 24 ore sono stati contati 456319 casi 221 1898 in Europa la classifica delle nazioni più contagiate vede in testa gli Stati Uniti con 8 milioni e mezzo di persone contagiate seguiti da India e Brasile e voltiamo pagina ora sei pronta ad annunciare un taglio di 3500 posti di lavoro entro l’anno fiscale 2022 per tentare di arginare la vedi sul settore aereo causata dalla pandemia del coronavirus il primo pittore giapponese che al momento impiega circa 46000 dipendenti intende limitare la forza lavoro già da quest’anno tramite offerte ditrasferimento temporaneo di impiegati ed altre divisioni all’interno del gruppo mentre le nuove assunzioni saranno ridotte a partire dal 2021 il piano industriale sarà presentato dal gruppo domani e comporta una riduzione dei costi operativi di 110 miliardi di Yen anticipo di media giapponesi l’equivalente di 810 milioni di euro con un ridimensionamento dello stipendio del 30% per circa 15000 dipendenti ed è tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di ascolto

