Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il covid fa chiamare la Francia Questa seconda Ondata sarà probabilmente più forte delle prime l’impatto sul sistema sanitario sarà immediatamente e immediato nelle prossime tre settimane nei servizi di rianimazione lo dice presidente del comitato scientifico francese secondo il quale si sarebbe andando verso i 100 mila casi al giorno secondo il tecnico le opzioni sono due o un coprifuoco più massiccio per orari e d’estensione geografica un lockdown meno ed entra in vigore da oggi fino al 24 novembre il nuovo dpcm con le misure anti covid governo punta ad arrivare sereni è Natale ma il virologo consulente del ministro per la salute Walter Ricciardi avverte le misure sono un passo avanti ma non bastano insoddisfatti di enti locali e sul piede di guerra molte categorie prof.ssa recita da Napoli a Milano sindacati convocati per mercoledì da con te anche il viceministro alla salute sileri dice di non essere fineaccordo con il dpcm il premier annuncia l’arrivo di indennizzi tra oggi e domani in consiglio dei ministri mentre il viceministro all’economia misiani avverte che per le imprese che dovranno chiudere totalmente ci sarà un contributo a fondo perduto Maggiore abbatteranno la serranda alle 18 non verso dei contagi in Italia per la prima volta dall’inizio della pandemia al superano quota 20.000 in un giorno su quasi 162 mila tamponi calano i decessi 128 la Lombardia arresta la regione con più casi 5762 di covid canche Quirinale Palazzo Chigi positivi portavoce Giovanni Grasso e Rocco Casalino oggi il tavolo tra sindacati e dice regione l’associazione Nazionale magistrati si appella alle istituzioni competenti che restano silenti nonostante la pandemia di laghi sempre di più negli uffici giudiziari intanto altri due calciatrici azzurre positive a Coverciano oltre 58 milioni 700mila americani hanno votato anticipatamente per posto di persona e cifra di gran lunga superiore a quella della ruota del 2016 Trump intanto cercano successo inEster ha la mediazione americana per una nuova 34 Armenia Azerbaijan che sembra però sia stata già violata oggi il Senato americano deve votare sulla candidatura di amicone ibarreta La corte suprema De Vincenzi con il 75% si invia la riforma della Costituzione in posta da Pinochet ora spiega il presidente pinera un’assemblea Costituente con piano uguaglianza tra uomini e donne avrà il compito di redigere una nuova Costituzione per il Cile torna il maltempo sull’Italia per oggi sono previsti pioggia e venti forti in particolare sulle regioni centro-settentrionali decretata l’allerta arancione in Lombardia e Liguria Quella gialla invece in altre regioni Abruzzo Emilia Romagna Lazio Liguria Molise Piemonte Sardegna Umbria e Veneto un morto e un ferito grave nello schianto di un elicottero privato ieri sera sopra Cervinia il Ministero dell’Interno via riferisce che 523 persone sono state arrestate durante le proteste in Bielorussia contro il presidente Alexander lukashenko e 352 sono ancora in rinchiuse in centri detentivi in attesaloro violazioni amministrative siano giudicate in tribunale Bielorussia si protesta da quasi 3 mesi contro i risultati delle presidenziali del 9 agosto ritenuti falsati a favore di lukashenko boing.it Martin era meteo non sono tra le aziende americane finita nella lista delle sanzioni decise dalla Cina nei confronti delle compagnie degli individui che hanno venduto armi a Taiwan ad annunciarlo il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino Ciao Gian è più di 30 miliziani siriani filo turco sono stati uccisi Altri 70 sono rimasti feriti in Raid aerei attribuiti alla versione russa nel nord-ovest della Siria lo riferisce l’osservatorio nazionale per i diritti umani Siria secondo il 4

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa