Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è come se fossimo in tempo di guerra deve intervenire il genio militare così Toti dopo la chiusura della XXVI da parte della procura per il cattivo stato di viadotti il porto di Genova in queste condizioni non esistere più di una settimana ferma l’autorità Portuale del Mar Ligure occidentale prosegue intanto l’allerta maltempo oggi sarà rossa in Emilia Romagna e Lombardia arancioni in Veneto giallo in Basilicata e Calabria Fiat Chrysler Peugeot sta lavorando intensamente per raggiungere un accordo nelle prossime settimane probabilmente prima di Natale così le due aziende in una lettera ai rispettivi dipendenti la fusione è un progetto industriale così importante è che lui non può rimandare e rimanere indifferente a ferma con te chiedendo che la prospettiva progettuale non compromette nessun modo di stabilimenti l’occupazione in Italia una forte scossa di terremoto di magnitudo6.5 col mito alle 2:54 ora locale 3:54 da Costa e settentrionale dell’Albania vicino Durazzo la scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana dove la gente è scesa in strada in preda al panico non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone cose il forte sisma è stato avvertito anche in Puglia e Basilicata elezioni mia Romagna non sono un referendum a favore o contro il governo così Di Maio chiedo a tutti i partiti di non provare a mettere il cappello sulle sardine aggiunge il leader del Movimento Cinque Stelle Pizzarotti ha dato il benvenuto ai manifestanti ieri a Parma siete in diecimila fate sentire Alza la voce di una città libera in una terra libera abbiamo argomento aver sostenuto le prove Invalsi durante l’ultimo anno scolastico sarà un elemento necessario per l’ammissione all’esame di maturità di giugno 2020 è la novità contenuta nella circolare diffusa ieri dal Miur Ci sono anche la reintroduzione della traccia digli scritti e l’eliminazione delle buste agli orari borsa di Hong Kong nel giorno del tuo esordio alle contrattazioni titoli del Colosso dell’e-commerce hanno dato con un balzo del 6,25% telefonata dal segretario del tesoro americano municino il vice premier cinese li Ok per sbloccare la situazione sulla cosidetta fase 1 dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina un appartamento di una palazzina del quartiere campomoro di Rieti esploso nella tarda serata di ieri causando la morte di un uomo la violenta deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas forse fuoriuscita da una bombola di cucina in casa c’era anche una donna che è stata portata in ospedale due figli che sono rimasti i letti sport in chiusura negli ultimi due match della prima giornata della Serie A di calcio in Lecce firma 22 il Cagliari mentre finisce 1-1 tra spalle Genoa battuta infelice di Cellino Cosa succede con Balotelli che è nero sta lavorando per schiarirsi ma molte difficoltàstasera i gironi di Champions con Juve Atalanta che ospitano rispettivamente Atletico Madrid e Dinamo Zagabria E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa