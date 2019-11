Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno buona giornata redazione da Francesco Vitale apriamo con il terremoto una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito poco prima delle 4 in Italia la Costa settentrionale dell’Albania vicino Durazzo ce ne parla Antonello Troya una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito alle 2:54 ora locale 3:54 in Italia settentrionale dell’Albania vicino Durazzo Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano del servizio geologico statunitense il Sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra chic e Durazzo nella capitale Tirana la gente è scesa in strada in preda al panico non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone OA cosela fine di un è difficile segnato dalle preoccupazioni per il maltempo da crolli voragini in diverse zone d’Italia la notizia che tra un attimo fa girare il sangue nelle vene arriva dal capoluogo Ligure autostrada disposto la chiusura di un tratto autostrada A26 Per consentire Verifiche Tecniche su viadotti fado nord e pezzetti Sud una decisione sia prende arrivato dopo che nel pomeriggio di ieri il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi aveva convocato il direttivo del Primo Tronco per comunicare la decisione di chiudere il tratta sempre il maltempo in primo piano un video diffuso dalla guardia costiera a mostrar le operazioni di salvataggio di una bambina di quasi una tra le onde alte del mare in burrasca salvataggio è stato accettato dal soccorritore Marittimo wrestling della Guardia Costiera lo scorso sabato 23 novembre condizioni meteo marine nell’aria di Lampedusa nelle ore è stata effettuata l’operazione Sono molto cattive con onde alte fino a 4 metri in un raggio arriva a pochi giorni dall’ultima tragedia al largo delle Coste siciliane anticipiamopagina sportiva si chiude con un pareggio la tredicesima giornata di Serie A il mondainai postale Genova a vedere due squadre affrontarsi a viso aperto soprattutto nella ripresa Petagna su rigore il Lou dei suoi dopo 77 secondi è Sturaro ad agguantare il pareggio per il centrocampista gol al debutto dopo 7 mesi di assenza per infortunio e parliamo di salute Grazie uno studio svolto sui topi I ricercatori lezione ebri Rita Levi Montalcini sono riusciti a scoprire una molecola che ringiovanisce il cervello bloccando L’Alzheimer Nella prima fase si tratta del anticorpo A13 la sua attività favorisce la nascita di nuovi neuroni contrastando di con 20 difetti che accompagnano le fasi precoci della patologia nel corso della ricerca di esperti Hanno introdotto l’anticorpo A13 all’interno delle cellule staminali del cervello dei topi riattivando la neurogenesi e ringiovanendo l’encefalo i roditori sottoposti al trattamento sono tornati a produrre neuroni un livello Quasi normale Secondo i ricercatori in futuro questa strategia potrebbe aprire le porte a nuove possibilità di diagnosi e curaQuesta era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa