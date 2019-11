Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio crollo del viadotto sulla sei De Micheli occorre un piano straordinario per la Liguria chiusa la ricerca nessun veicolo coinvolto fanno sapere i vigili del fuoco il premier Conte monitoriamo tutte le situazioni delicate stanziati 11 miliardi di euro il ministro dell’ambiente costa parla di aprire mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio il Parlamento dice approva in fretta piano per il comitato vittime del Ponte Morandi governo Fratelli d’Italia da nord a sud disagi per il maltempo il po supero la soglia di criticità elevata e cambiamo argomento la violenza sulle donne mettevi essere emergenza pubbliche Per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere le donne non cessano di essere oggetto di molestie vittime di tragedie paresi di soprusi taciuticonsumati spesso dentro le famiglie perpetrati da persone conosciute così lei presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne affermando che molto resta ancora da ogni deve sentire le istituzioni vicine continuano a diminuire i nati nel 2018 sono stati iscritti In anagrafe 430 9747 bambini oltre 18.000 e meno rispetto all’anno precedente è quasi 140000 in meno nei confronto del 2008 lo rileva l’Istat torniamo poi a parlare di arcelormittal si cerca per evitare il blocco della fabbrica entro oggi tutti i pagamenti all’indotto continua il presidio degli operai per il pagamento di fatture per 60 milioni di euro arcelormittal ha garantito il pagamento del 100% di scaduti al 31 ottobre il premier Conte avviato negoziato con Italo ci serve qualche settimana pronti a un coinvolgimento pubblico e chiudiamo con la notizia delle ultime oreforte scossa di terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito alle 2:54 ora locale mancavano poco alle 4 del mattino in Italia la Costa settentrionale dell’Albania vicino Durazzo è stata avvertita fino in via Basilicata Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del servizio geologico statunitense sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra XI e Durazzo Ascolta è stata distintamente sentita anche nella capitale Tirana dove la gente è scesa in strada in preda al panico non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone o cose è questa era l’ultima notizia Buon proseguimento mi ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa