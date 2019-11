Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito alle 2:54 ora locale le 3:54 in Italia la Costa settentrionale dell’Albania vicino a Durazzo media locali riferiscono di numerosi danni edifici oltre 150 persone arrivate in ospedale con fratture altre lesioni ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo molto vicine all’epicentro del sisma ancora non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità dopo il crollo del viadotto sulla A6 savona-torino la procura di Genova ha disposto la chiusura di un tratto della 26 circa 30 km compreso tra la con l’autostrada A10 lo svincolo di Masone la Liguria si trova così a rischio isolamento la misura è stata assunta per consentire verifiche sugli adulti fado Nord Ei precetti Sud visto lo stato di Emmadei Due Ponti e votiamo ancora pagina alle sardine sono tornata in piazza mi dai Infatti le persone che hanno partecipato alla manifestazione organizzata Parma lunedì sera cari servine Benvenuti a Parma siete vicini l’ha scritto su Facebook il sindaco della città indiana Federico Pizzarotti Intanto è stato annunciato l’appuntamento Romano in programma il prossimo 14 dicembre dove gli organizzatori puntano richiamare 100.000 un gruppo di ricercatori della fondazione ebri Rita Levi Montalcini ha scoperto una molecola che ringiovanisce il cervello bloccato L’Alzheimer Nella prima fase si tratta dell’anticorpo A13 che fa la nascita di nuovi neuroni contrattando così difetti che accompagnano le fasi precoci della malattia una strategia secondo gli scienziati che apre nuove possibilità di diagnosi e cura e chiusura diamo un rapido sguardo la borsa quella di Hong Kong apre la seduta con un forte rialzo sulla spinta del crescente ottimismo per l’annuncio della fase 1 dell’accordo sul commercio tra Stati Uniti Cina e per l’esordio bomba di Alibaba sul listino dell’exTitanic Alan Bologna lo 071 per 127183,90 punti in rialzo anche la via di Shanghai e scienze né qui in bici composit salgono rispettivamente dello 0,2% a 2912,52 punti e dello 0 24 a quota 1604,34 punti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa