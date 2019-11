Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’informazione andiamo in Albania dove è una forte scossa di terremoto ha scosso Durazzo 6.5 gradi della scala Richter 7 morti e circa 150 feriti soprattutto a Durazzo et Humana dove si scava tra le macerie in cerca di dispersi il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di momenti drammatici bisogna mantenere la calma e stare vicini l’uno con l’altro per affrontare questo colpo il Sisma è avvenuto anche su tutta la Costa Adriatica dell’Italia ma non si segnalano danni oltre 50 LE rap che la più forte delle quali di magnitudo 5.4 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fa sapere che al momento non risulta nessun italiano coinvolto reparto in questi minutil’autostrada A26 tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone grazie ad uno scambio di carreggiata che consente il transito su una corsia per ogni senso di marcia permette comunque di svolgere le Verifiche Tecniche sui viadotti fa 2 + accetti ritenuti ammalorati non sicuri ma eviterà il rischio isolamento per Genova dopo la chiusura della A6 per la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli ha convocato al concessionario Aspi al fine di definire gli interventi urgenti da mettere in atto non si placa il maltempo oggi allerta rossa in Emilia Romagna e Lombardia arancione in Veneto Gialla in Basilicata in Calabria il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ribadisce che il movimento andrà da solo alle prossime regionali in programma Emilia Romagna e Calabria smentisco qualsiasi accordo con il PD in Calabria quando parlo con Grillo sulle questioni di governo locali Siamo tutti e due d’accordo che si può convergere sui temi Ma che non possiamoil candidato di un partito adesso ad Agorà su Rai3 se facciamo convergenza sui temi va bene ma non si è mai parlato di farti ulivi o controlli ha detto Di Maio Cambiamo argomento gli investimenti organici totali di Enel per il periodo 2020-2022 saranno pari a 28 miliardi e 7 + 11% sul piano gruppo elettrico nel piano strategico presenta gli analisti alla decarbonizzazione del parco impianti sarà destinato il 50% del totale ed entro il 2022 Si prevedono più il 22% di capacità rinnovabile l’amministratore delegato starace spiega che anche piano 2020-2022 si basa sul modello di business sostenibile che abbiamo costruito da in linea con i due Trend globali della decarbonizzazione e delle applicazioni è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa