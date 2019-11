Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio l’informazione Si scava tra le macerie in Albania dopo il forte sisma che ha colpito Durazzo e la Costa settentrionale del paese 6.5 gradi della scala Richter 7 morti e 300 feriti l’ultimo bilancio ufficiale i feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Durazzo e di Tirana delle scuole a Tirana Durazzo elegge una cinquantina le scosse di assestamento la più forte di magnitudo 54 il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio fa sapere che non risulta nessun concittadino coinvolto il terremoto è stato avvertito anche sulla Costa Adriatica italiana nessun danno a persone o cose è stata invece parzialmenteè aperta l’autostrada A26 tra l’allacciamento con A10 lo svincolo di Masone grazie ad uno scambio di carreggiata che consente il transito su una corsia per ogni senso di marcia la città di Genova così evita l’isolamento continuano Comunque le verifiche tecniche sui viadotti fado e pezzetti ritenuti ammalorati e non sicuri non si placa Intanto il maltempo oggi allerta rossa in Emilia Romagna e Lombardia arancione in Veneto Gialla in Basilicata è in Calabria è la presidente statunitense Donald Trump è una minaccia per il nostro paese i nostri valori e la nostra sicurezza se fosse rieletto sarebbe un grande rischio io non posso restare a guardare che questo accada Questo è l’affondo di Michael Bloomberg nella prima uscita elettorale dalla discesa in campo per le elezioni statunitensi 2020 il presidente americano aperto Intanto un altro membro del proprio entourage si è dimesso il vice capo dello staff della Casa Bianca Daniel Wolfe che era uno dei pochi superstiti della squadra inizialepresidente Trump Cambiamo argomento parliamo di auto f.cia e PSA stanno lavorando intensamente per raggiungere un accordo nelle prossime settimane probabilmente prima di Natale le due aziende in una lettera ai rispettivi dipendenti hanno chiarito gli intenti la fusione fcsa un progetto industriale così importante è che il governo italiano non può rimanere indifferente afferma il premier Giuseppe Conte chiedendo che la prospettiva progettuale non compromette nessun modo gli stabilimenti e l’occupazione nel nostro paese è tutto per il momento ti auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa