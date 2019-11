Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione scossa di magnitudo 6.0 5 gradi della scala Richter in Albania adesso stare ancora il bilancio 7 morti e oltre 100 feriti sisma è avvenuto nella notte e ha colpito Durazzo tumana si cercano dispersi quattro Vittime sono state trovate all’interno di un hotel 4 stelle è crollato nella zona balneare di Durazzo altre due vittime sotto le macerie di tre palazzine crollate ad umana ea curbine un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di eventi drammatici il Sisma è stato avvertito anche su tutta la Costa Adriatica italiana ma non si segnalano danni a persone o cose oltre 100 le repliche la più forte delle quali di magnitudo 5.4stessa magnitudo di un altro terremoto registrato sempre nella zona balcanica in bosnia-erzegovina riaperta parzialmente l’autostrada A26 dopo la convocazione dei vertici di ASpI da parte del ministro Paola de Micheli si transita su una sola corsia per senso di marcia permettendo Comunque lo svolgimento delle Verifiche Tecniche credo ti fa due pezzetti ritenuti ammalorati Ma si evita in tal modo di rendere Genova isolata dopo la chiusura della A6 nel capoluogo Ligure il sindaco Bucci ha disposto l’utilizzo gratuito dell’intera rete urbana di trasporto pubblico fino alla fine dell’emergenza prosegue l’allerta meteo al Nord a Pavia sta calando livello del Ticino ed il Po è sceso a 5 metri 17 a Ponte della Becca mentre l’ondata di piena ha raggiunto nella notte l’Emilia il transito dell’onda di piena a Piacenza nella notte ha portato livello dell’acqua 8 metri e 20 nessuna situazione critica in corso l’ondatacomunque durerà parecchie ore ancora perquisizione della Guardia di Finanza a Firenze e in altre città italiane nell’ambito delle indagini relative all’inchiesta della procura Fiorentina fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier Matteo Renzi secondo quanto appreso la procura tra i reati contestati nell’inchiesta vario titolo considera traffico di influenze e autoriciclaggio nella cronaca una donna uccide il marito cospargendolo di benzina e dandogli fuoco col soggetto ha provocato per un’esplosione nell’appartamento in cui vivevano ed è rimasta a sua volta gravemente ustionati accaduto ieri sera a Rieti dove la donna dopo una lite col marito è uscita di casa portando con sé due figli poi è tornata con 2 taniche piene di benzina che ha sull’uomo dandogli fuoco nel seguito all’esplosione che ha investito anche lei ora ricoverata in stato di fermo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma illesi invece per fortuna Infinity per iltutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa