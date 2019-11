Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio torniamo sulla sisma che ha colpito nella notte l’Albania 6.5 gradi della scala Richter la magnitudo 7 morti accertati almeno 3 feriti ricoverati in vari ospedali il Sisma ha colpito Durazzo e la Costa settentrionale del paese Si scava tra le macerie in cerca di dispersi quattro Vittime sono state trovate all’interno di un hotel 4 stelle è crollato nella zona balneare di Durazzo altre due vittime sotto le macerie di tre palazzine crollate at umana ea kurbin invece un uomo è morto dopo essersi lanciato nel vuoto per tentare di mettersi in salvo il premier albanese Edi Rama su Facebook ha scritto parlando di momenti drammatici il Sisma è stato avvertito anche sulla Costa Adriatica dell’Italiasegnalano danni a persone o cose oltre un centinaio le repliche la più forte delle quali di magnitudo cinque punto 4 ° stessa magnitudo per un altro sisma avvertito sempre la zona balcanica in bosnia-erzegovina la politica nelle leader pentastellato Luigi Di Maio ribadisce che il MoVimento 5 Stelle andrà da sola alle prossime regionali in programma in Emilia Romagna in Calabria e chiede di guardare i programmi e non alle coalizioni se facciamo convergenza sui temi va bene Ha detto parlando a Raitre invitando anche i partita non mettere il cappello sul movimento delle sardine e ripetendo che il voto locale non sarà un referendum sul governo quindi si chiude la possibilità di sostenere un candidato del PD la cronaca quattro persone sono morte di una quinta è rimasta ferita a Galatone in provincia di Lecce dopo che un camion ha investito un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazionetre delle vittime di riferito che è stato ricoverato in gravi condizioni sono operai la quarta Il conducente di un’auto che ha perso il controllo durante il sorpasso la vettura ha travolto il camion della ditta per la quale lavorava operai che era fermo sul ciglio della strada è che a sua volta ha travolto gli uomini al lavoro migranti adesso attraccato al molo di San Cataldo nel porto di Taranto la nave della spagnola della quale stanno sbarcando 62 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel tratto di mare tra Italia e Libia secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo missione Riccardo gatti a bordo 26 minori di cui 24 non accompagnati un giovane avrebbe ferite Darma da fuoco e ci sarebbero persone con forti ustioni è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguo di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa