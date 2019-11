Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio giù dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che stamattina su richiesta della ministra De Micheli è stata riaperta parzialmente l’autostrada A26 grazie ad uno scambio di carreggiata che consente il transito sulla così per ogni senso di marcia Ciò permette comunque di svolgere le Verifiche Tecniche sui viadotti ma eviterà di evitare il rischio di isolamento dopo la chiusura della sei nel capoluogo Ligure che la sigla pubblicità disposto l’utilizzo dell’intera rete urbana di trasporto pubblico fino alla fine dell’emergenza prosegue intanto l’allerta maltempo domani sarà arancione in Liguria per la pioggia e rossa in Emilia Romagna per la piena del Po argomento sulle auto aziendali dobbiamo fare ammenda con umiltà Ci siamo messi al lavoro per rimodulare la misura fino a svuotare nelle effetto negativo che potrebbe avere sul sistema produttivo da detto il premier Giuseppe Conte la conferenza atti ed anche il ministro Padoansostenuto che la misura va spostata verso l’incentivazione su un tipo di auto in un la penalizzazione di altre lo stesso patuanelli ha fatto sapere di avere chiesto di spostare di te mentre l’introduzione della Plastic taxi e visto che incide in modo rapido sul nostro sistema produttivo l’arrivo Giuliano per allungarla nel tempo e limitarne l’introduzione nel primo periodo di alcuni specifici prodotti che sono fortemente impattanti sull’ambiente perdono dell’ ex Ilva perché Salta l’emendamento della Lega la manovra per ripristinare lo scudo penale la commissione bilancio del Senato Ha giudicato inammissibile la proposta prima firma Matteo Salvini da vicepremier attacca vergogna governo in fuga da un terreno chiacchiere bugie lasciano senza lavoro migliaia di persone condannano l’Italia a rinunciare ad una produzione fondamentale per ogni paese industrializzato all’Italia in chiusura una soluzione dimenticato non c’è Stiamo valutando opzioni non è una proroga consorzio che si salva tutti intendo perché quella strada non c’è più sono le parole del ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli spiegando che la compagnia ha una dimensione che il mercato fa difficoltàaspettare troppo grande prezzo di piccolo è troppo piccola per essere grande per il viceministro buffagni al momento di prendere decisioni difficili e ragionare per creare valore dobbiamo garantire il servizio passi di lavoro Aspetta ma non possiamo le parole di buffagni permettere che sia un buco nero per lo stato è tutto grazie per averci seguito le news il turno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa