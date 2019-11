Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 26 novembre in studio Giuliano Ferrigno la scossa in Albania ti 6.5 durante la notte e la Costa settentrionale del paese vicino a Durazzo Al momento il bilancio fiorai 20 morti e 600 i feriti con lato anche un hotel a Durazzo Si scava a mani nude per le macerie ricerca di dispersi il premier albanese parlato su Facebook di momenti drammatici il Sisma è stato avvertito a tutta la Costa Adriatica dell’Italia ma non si segnalano danni premere Giuseppe Conte ha disposto l’invio di uomini e mezzi di soccorso Oltre 100 le repliche la più forte delle quali di magnitudo 5.41 di magnitudo sempre di 5.4 è stato registrato anche questa mattina in bosnia-erzegovina un altro di magnitudo 4.6 in Grecia nell’argomento attraccato al molo San Cataldo le foto di TaraNG spagnola Open Arms della quale sono sbarcati i 62 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel tratto di mare tra Italia e Libia quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo missione Riccardo gatti a bordo C’erano anche 26 minori di cui 24 non accompagnati un giovane avrebbe ferite Darma da fuoco ci sarebbero persone buone al forti emozioni naturali perquisizioni della Guardia di Finanza questa mattina Firenze e in altre città italiane nell’ambito dell’indagine relativa all’inchiesta della procura Fiorentina sulla fondazione Open che era stata costituita per sostenere iniziative politiche dell’ex premier Matteo Renzi secondo quanto appreso la procura reati contestati nell’inchiesta vedo titolo considera riciclaggio traffico di influenze ed autoriciclaggio Di Maio commenta Chiederemo che nell’accordo di governo a gennaio si è inserita una commissione di inchiesta sui fondi ai partiti vediamo di clima chiusura per l’Europa gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni sono raggiungibili Anzi forse li raggiungerà prima di quella data sono le parole dell’amministratore delegato di Eni Claudio descalzi tuttidi sostenibilità aggiunge essere verdi diventa un fatto di logico ma non può essere sulle spalle di un’unica entità Tutti devono contribuire allarme.in nel nuovo report dell’ONU Intanto il mondo va verso un aumento della temperatura di 3,2 gradi rispetto ai livelli preindustriali tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa