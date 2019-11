Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Albania in apertura si aggrava il bilancio delle vittime del sisma di questa notte 6.5 decine i morti oltre 600 i feriti proseguono Intanto le operazioni di soccorso circa 50 le persone tratte in salvo dalle macerie in alcuni palazzi e abitazioni crollate si registrano anche nuove scosse Oltre 100 le repliche da questa notte è una molto forte di magnitudo 5 è stata avvertita intorno alle 14 a nord di Durazzo forti scosse registrate anche in Bosnia Erzegovina Grecia all’Italia inviato uomini e mezzi di soccorso Cambiamo argomento l’economia per Alitalia la scadenza prevista è stata formalizzata l’offerta vincolante da parte del consorzio Dunque resta la disponibilità di Ferrovie dello Stato Delta vediamo se si confermerà anche l’interesse di stanza Ma è chiaro che in questo momento non abbiamo una soluzione di mercatodi mano sono le parole del premier Giuseppe Conte che aggiungere stiamo valutando in queste ore anche altre alternative manovra niente da fare per la proposta al Movimento 5 Stelle formalizzata comunemente che puntava ad una stretta sugli studi dentistici contitolari non medici chiedendo che tali società potessero essere costituite solo tra professionisti iscritti all’albo commissione bilancio del Senato Ha giudicato inammissibile per materia salvando invece al momento il bonus per le cure dentali per le fasce più deboli Intanto il premier Giuseppe Conte fame andate le auto aziendali la misura sarà rimodulata fino a svuotare nelle effetto negativo che potrebbe avere sul sistema modulare diventata anche la Plastik Tex rinviata di 6 mesi allungata nel tempo nel primo periodo sarà limitata specifici prodotti fortemente impattanti sull’ambiente afferma il ministro patuanelli e nei primi tempi del 2019 sono state 6761 crede Nunzio per persone scomparse La maggior parte viene poi ritrovata ma una su quattro Vai ingrossare un esercito di invisibili sono 60.000 infattiancora da rintracciare da quando è attivo il sistema di allertamento di cui 10000 italiani 50000 stranieri i dati dell’ufficio del commissario di governo per le persone scomparse sono stati Ricordati al convegno persone scomparse una sfida alle istituzioni alla Sapienza di chiusura lo sport il calcio la Major League Soccer statunitense tenta Mario Balotelli dopo uno strappo con il Brescia l’invito arriva direttamente dal prossimo campionato calcistico americano se sei in ascolto stai guardando scrive la Major League Soccer Mario farlo accadere a gennaio ecco alcuni suggerimenti per possibili destinazioni Inter Miami o Los Angeles Galaxy sono le scelte A Vivanti oppure Toronto FC in Canada e Montréal è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa