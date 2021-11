Ultime Notizie Roma del 26-11-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio San e l’incidenza settimanale dei casi covid e 125 per 100.000 abitanti contro i 98 di 7 giorni fa mentre resta stabile l’indice di trasmissibilità rt-23 in aumento i tassi di occupazione nei reparti ordinari in terapia intensiva lo rileva il monitoraggio settimanale della cabina di regia come riporta l’istituto superiore di sanità sale intanto l’allarme per una nuova variante del Sudafrica pericolosa per la grande quantità di mutazioni e cui può dare vita divieto di ingresso in Italia per chi negli ultimi 14 giorni è stato in sette paesi africani l’Unione Europea proporre allo stop ai voli dall’Africa meridionale borse sotto pressione brusco calo del prezzo del petrolio il numero delle prime dosi Intanto somministrati in un giorno torna essere maggiore rispetto alle inaugurazioni effettuate per il secondo shot il dato riferito a ieri è giornatadi questa mattina non si verificava da diverse settimana e arrivava 2 giorni dall’annuncio dell’introduzione del super Green Park da parte del governo record anche sulle terze dosi con cifre di somministrazione mai registrate prima in 24 ore ne sono state inoculate 260 9244 attesa giorni locali della IV B vaccino fa i servizi per i bambini di 5 11 anni già approvato dall’ema e sul tema anche delle vaccinazioni dell’obbligatorietà delle grynfas anche nel mondo della scuola c’è mobilizzazione c’è agitazione ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato a continuano le polemiche ma anche l’indignazione da parte del personale della scuola per l’estensione di un obbligo di un obbligo che poi alla fine è totalmente inutile inutile perché purtroppo già si parla di entrare di nuovo in Dad in Regione Campania si pensa già dal 8 dicembre per le scuole superioridi ritornare in data per evitare la diffusione dei contagi Ehi regione Lombardia Piazzano nella sola Milano ci sono 200 classi quarantenne Ed evidente che questi provvedimenti servono dovrebbero servire per la didattica in presenza Ma la didattica in presenza non è garantita dalla vaccinazione obbligatoria come nella garantita neanche da Green pass perché perché era obbligo della vaccinazione non è stata tutta la popolazione è perché ancora ad oggi purtroppo l’unica arma per combattere la principale arma per combattere la diffusione del virus è proprio l’hai rispetto delle misure del distanziamento e misure che nella scuola non possono essere rispettate Perché il governo ad oggi nonostante gli impegni presi nonostante il preside nei patti sindacale nei protocolli sulla sicurezza non ha cambiato il numero di alunni per classe non ha raddoppiato non ha sdoppiato le classi e quindi continua a tenere dail personale da una parte gli studenti a rischio di contagio covid è tutto questo quando per il personale scolastico non è neanche previsto una specifica indennità dal rischio biologico appunto per fare questa lezione in presenza rispetto anche una popolazione studentesca che non è vaccinata per tutte queste ragioni come abbiamo deciso sempre di scioperare il 10 dicembre e comunque ripetiamo di ricorrere contro gli atti attuativi di questo provvedimento per avere una pronuncia del giudice amministrativo già prima del 15 dicembre data in cui entrano in vigore le nuove norme i carabinieri Bernardi impegnati nelle verifiche sull’obbligo del Green pass per l’accesso a determinati servizi al lavoro oggi hanno controllato oltre 12000 attività ed esercizi contestando 778 violazioni il 6,5% circa di regolarità delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali per omessa verifica del certificato verde i militari hanno anche ispezionato 1200 farmacia ambulatori di analisi per verificare la corretta attuazione delle disposizioni sull’esecuzione diSerapide dei tamponi per la ricerca covid sanzionando anche pienamente 42 gestori per aver condotto l’attività in difformità alle norme e ai protocolli è stato raggiunto un accordo politico tra le forze di maggioranza sul delle tasse con l’IRPEF Che c’entra 54 scaglioni la riforma prendere diti medi Ma Confindustria e sindacati esprimono perplessità le imprese temono che non guardo in prospettiva Landini critiche alla manovra sull’irap di Intesa andrà confermata dai partite l’inizio della prossima settimana il PD sottolinea che ci saranno benefici per tutti la lega canta Vittoria per l’abolizione dell’irap per autonomi e professionisti e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

