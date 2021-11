Ultime Notizie Roma del 26-11-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il premier Mario Draghi il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato il trattato del Quirinale alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia al Colle nel preambolo che precede i 12 capitoli si parla dell’ obiettivo di una Unione Europea sovrana è unita draghi parla di un momento storico delle relazioni tra Italia e Francia definendo inevitabile una revisione delle regole di bilancio europeo e non c’è che almeno una volta ogni trimestre ministro italiano parteciperà un consiglio dei ministri del governo francese e viceversa istituito un servizio civile italo-francese un comitato di Cooperazione transfrontaliero e riconosciamo la necessità di una politica di gestione dei flussi migratori condivisa dall’Unione Europea per Macron il Trattato sancisce l’amicizia profonda che ci unisce una visione Geopolitica comune ha detto Sara e l’incidenza settimanale dei casi covid a 125 * 100.000 abitanti contro i 98 di 7 giorni fa mentre resta stabile l’indice di trasmissibilità RTA 123 aumenti tassi di occupazione nei reparti ordinari intensiva lo rileva il monitoraggio settimanale della cabina di regia che vede 18 regioni il rischio moderato è solo il Veneto a rischio alto sale intanto l’allarme per una nuova variante individuata in Sudafrica e idrata la Più significativa scoperta finora prevista oggi un documento divieto di ingresso in Italia per chi negli ultimi 14 giorni è stato in sette paesi africani borse sotto pressione brusco calo del prezzo del petrolio e del gas un tampone molecolare unico per rilevare con te per niente rapidamente la presenza del coronavirus del RSV il virus respiratorio sinciziale responsabile dell’epidemia di bronchioliti sta colpendo tanti piccolissimi che ha messo a dura prova la capacità di accoglienza in molti ospedali lo non c’è l’ospedale Meyer di Firenze che parla di piccola rivoluzione che permette di isolare subito i casi positivi la ripresa dell’attività economica procede a un ritmo migliore di quanto atteso solo pochi mesi fa la crescita del prodotto supera il 6% quest’anno recuperando oltre i due terzi di quanto accaduto nel 2020 permane Tuttavia elevata incertezza Rif soprattutto di una situazione sanitaria è tornata essere in Europa Fonte importante di preoccupazione lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco sottolineando che nuovo incremento dei contagi in Europa e in altri paesi sposto ancora in avanti la prospettiva post Coop Walter Schiavone figlio secondogenito del capo del clan dei casalesi Francesco Sandokan Schiavone iniziato a collaborare con la giustizia in particolare quella di via di Napoli che avrebbe già due interrogatori La circostanza è emersa ieri al tribunale di Napoli nel corso dell’udienza preliminare dell’indagine anticamorra riattiva il controllo da parte del clan del business della distribuzione di prodotti caseari come la mozzarella di bufala nel casertano un’inchiesta per la quale Walter Schiavone arrestato Nel giugno di quest’anno Gabriela l’uomo accusato di aver aiutato a rapire in Italia è stato arrestato all’inizio nell’isola di Cipro lo riporta Il Corriere Della Sera Arona Era inseguito da un mandato di arresto europeo attivato dal Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti dal PM Valentina Di Stefano la procura di Pavia che la richiesta di estradizione delle autorità italiane nei confronti di Samuele è arrivata alle autorità israeliane tornata la tensione Tra Londra e Parigi dopo la strage nella manica in cui hanno perso la vita 27 migranti un accordo bilaterale di riammissione Per consentire rimpatrio di tutti i migranti illegali che attraversano la manica hai affermato il premier britannico Boris Johnson molto critica la risposta di Parigi proposta sul ponte e fuori luogo sulla forma e Ministro dell’Interno francese darmanin annullato l’incontro con il collega britannico è a Roma Macron chiosa metodi poco se possiamo da un italiano su due il 53,1% e qui tre regali di Natale Approfittando del Black Friday Cyber Monday di contro il 34 9% è ancora indeciso e il 12% non ha più te la regalo la parte del leone la fanno le piattaforme web il 71 e 7 % di coloro che compreranno i regali di Natale in questi periodi effettuare gli acquisti online così riporto un’indagine realizzata da Confcommercio imprese per l’Italia con forma-re-te ed è tutto buon proseguimento di ascolto

