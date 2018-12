Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 26 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Ancora auguri di buone feste molta paura e qualche danno per una scossa di terremoto avvenuta stanotte a nord di Catania è legata all’attività dell’Etna il film è stato registrato alle 3:19 con ipocentro sono un km di profondità ed epicentro vicino Viagrande Trecastagni tanta gente riversata di strada a Santa Venerina È crollata una statua del campanile di una chiesa mentre lesioni abitazioni si segnalano nella CEE da mezzanotte sono stati 11 le scosse rilevanti tra cui una magnitudo 3,3 alle 1:09 si riunisce in questi minuti Il comitato operativo della Protezione Civile voltiamo pagina Pesaro perché sottoposto uno speciale programma di protezione in quanto fratello di collaboratore di giustizia Marcello abruzzese ucciso ieri da 2 kg alla volto coperto che gli hanno esploso contro 30 colpi di pistola mentre parquetChiama nel garage sotto casa 51enne calabrese abitava con la famiglia in un’abitazione del centro storico pagata dallo Stato si segue la pista dell’esecuzione di ndrangheta la vittima era scampato a un altro agguato nel 1995 siamo tutti fratelli appello l’accoglienza ieri da papa Francesco Durante la benedizione Urbi et Orbi è oggi la Angelus in piazza San Pietro la nave dello Yin e GTA Watch a sud-est di Lampedusa con 33 migranti a bordo chiede un porto sicuro ad Ancona morto un giovane migrante che si era aggrappato sotto un tir negli Stati Uniti morto un secondo bimbo guatemalteco che era sotto custodia delle autorità americane in programma oggi l’autopsia sul cadavere di Mattia Mingarelli il trentenne del Comasco ho ritrovato dopo quasi 20 giorni in una scarpata della Valmalenco in provincia di Sondrio Si indaga anche per omicidio nella Brianza lecchese Invece ieri un sessantacinquenne ucciso a martellate l’anziana madre ha tentato di suicidarsi chiamo il tuo conto in banca e pensa di fare il furbo aggiungendonon ne vedrà uno così Salvini sul reddito di cittadinanza e spiegando che si stanno incrociando le banche dati per aiutare davvero gli ultimi i dimenticati di Maio dice che tornerà a Roma il 27 per la manovra poi festeggiare l’anno nuovo col fratello di perché torna finalmente in Italia lo sport oggi in campo tutta la 18esima giornata di Serie A di calcio si inizia alle 12:30 con il Milan a Frosinone alle 15:00 Juventus in casa Atalanta Lazio a Bologna Sampdoria col Chievo e Genoa Cagliari Alle 18:00 tocca a Roma Sassuolo Torino Empoli Spal Udinese alle 20:30 si chiude con Inter Napoli per la serie B alle 15:00 in campo Brescia Cremonese Carpi Livorno È tutto Buon proseguimento discorso appuntamento a più tardi

