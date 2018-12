Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione ed a Francesco Vitale in studio notte di paura in diversi paesi dell’Etna per una scossa di magnitudo 4,8 registra 33 19 a nord di Catania nel capoluogo Etneo tra Viagrande e Trecastagni la superficialità del ipocentro del film ha solo un km di profondità ha contribuito ad amplificare l’effetto della scossa che è stata nettamente avvertita anche a Taormina nel siracusano e nel ragusano i feriti sono quattro sono tutti lievi sono stati portati al pronto soccorso in codice verde il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli in viaggio verso la Sicilia per fare il punto della situazione chiuso per precauzione un tratto della A18 Catania Messina uscita obbligatoria allo svincolo di Acireale cronaca due Killer Incappucciati hanno assassinato un 51enne in via Bovio non è ancora chiaro Se tra la sua parentela con ilomicidio vi sia un collegamento indagano i carabinieri Antonello Troya per Michele Bruzzese la morte arriva a Natale sotto una trentina di pugilato e Mentre provo a parcheggiare l’auto al garage Michele fratello di Leonardo Bruzzese pentito di ndrangheta che ha raccontato cosa importante delle cose che nella piana di Gioia Tauro c’è un traffico di armi nel quadrilatero Melicucco Cinquefrondi Rizziconi Laureana di Borrello e quanto sostiene il collaboratore di giustizia Leonardo Bruzzese arrestato l’operazione della dda Vittorio Veneto è divenuto grande accusatore dei Picciotti locale di ndrangheta di Cinquefrondi su dichiarazioni sono con cui dell’inchiesta l’antimafia saggio compagno in quell’ambito parla il traffico di armi chi si è sviluppato nei 400 della Fiat Gioia Tauro abbiamo bisogno di un porto sicuro e questo l’appello lanciato su Twitter e dalla venerdì sia Watch nel giorno di Natale l’avete l’organizzazione Si trova sul letto di Lampedusa con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale low-energy ha chiesto per ora senza successo a MaltaItalia l’autorizzazione a sbarcare Mentre ieri aveva sollecitato anche l’intervento delle autorità tedesche Ma è un 25 dicembre in mezzo al mare anche quello dell’equipaggio di no però Amazon la nave del LG spagnola proattiva con oltre 300 migranti a bordo darti tanti bambini in viaggio verso il porto spagnolo di Algeciras dopo il rifiuto maltese italiano per l’accoglienza rimaniamo all’estero un bimbo di 8 anni originario del guatemale morto mentre era sotto la custodia delle autorità americane è il secondo in meno di un mese il piccolo mostrava segni di potenziale malattia hanno detto le fonti citate dall’agenzia di stampa e per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di alamogordo New Mexico assieme al padre dov’era stato Curato è rimesso trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora le autorità indonesiane hanno chiesto alle persone vicine al isola vulcanica anak Krakatoa di evitare le coste Mentre continua il monitoraggio delle eruzioni delle condizioni meteo marine per il rischio Tsunami l’agenzia di meteorologia geofisiche climatologia chiesto allepersone di stare ad almeno 500 metri dalle coste intorno allo Stretto della Sonda il maltempo e le continue ruzioni potrebbero potenzialmente causare frane sulle scogliere del Cratere in mare teniamo che questo possa scatenare un uovo Tsunami ha detto ieri sera il capo dell’agenzia dico Rita karnavati era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa