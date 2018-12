Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’aeroporto di Catania operativo dopo la notte di paura nel Etna oltre 10 scosse crolli e feriti una famiglia dice siamo vivi per miracolo 11 le scosse di terremoto considerando solo quelle di magnitudo non inferiore 2 registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna tra le più rilevanti oltre quella di magnitudo 4,8 delle tre 19 una di magnitudo 3,3 all’una 09 vicino ad Aci Sant’Antonio quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto bassa anche meno di un chilometro in Tunisia nuovi scontri tra dimostranti polizia si allarga la rivolta innescato da autoimmolazione abderrazek residui 32 anni Il giornalista si è dato fuoco per protestare contro la disoccupazione la grave situazione economica di questa regione interna della Tunisiati potrà di prima sollevarsi contro la dittatura di zine El abidine ben Ali nella rivoluzione del 2010-2011 Ma che resta fra le più povere del paese un uomo ucciso a Pesaro era sotto un programma di protezione speciale fratello di un collaboratore di giustizia Antonello Troya per Michele Bruzzese la morte arriva il Natale sotto una trentina di pugilato e Mentre provo a parcheggiare l’auto al garage Michele fratello di Leonardo Bruzzese pentito di ndrangheta che ha raccontato cosa importante delle cose che nella piana di Gioia Tauro c’è un traffico di armi nel quadrilatero Melicucco Cinquefrondi Rizziconi Laureana di Borrello e quanto sono i collaboratori di giustizia Leonardo abruzzese arrestato a l’operazione della dda Vittorio Veneto è divenuto grande accusatore dei Picciotti nel locale di ndrangheta Cinquefrondi le sue dichiarazioni sono con cui dell’inchiesta l’antimafia saggio compagno in quell’ambito balla il traffico di armi chi si è sviluppato nei 400 della Gioia Tauro l’indagine sull’uomo morto in Valmalenco dubbi sul ritrovamento non si esclude la pista dell’omicidio èalimentare i dubbi e la circostanza secondo quel cadavere è stato trovato in luoghi allungo battuti da decine di uomini del soccorso alpino dai militari del sax della Guardia di Finanza dai Vigili del Fuoco e dai Volontari della Protezione Civile anche con l’ausilio di cani molecolari ovvero animali specializzati nell’individuazione di corpi senza vita il cadavere di Mattia potrebbe dunque essere stato spostato dopo il decesso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa