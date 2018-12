Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata di magnitudo 4,8 la forte scossa di terremoto avvenuta alle 3:18 nord di Catania secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro ha solo un km di profondità ed epicentro vicino al comune di Viagrande Trecastagni molte persone nel panico per le strade Diverti i danni segnalati non era Pesaro per scelta ma perché sottoposto a uno speciale programma di protezione in quanto fratello di collaboratore di giustizia Marcello Bruzzese il 51enne calabrese ucciso ieri pomeriggio dai due Killer a volto coperto che gli hanno esploso contro 30 colpi di pistola mentre parcheggiava in garage sotto casa abitava con la famiglia in un’abitazione pagata dal Ministero degli Interni un uomo di 76 anni residente alla guida è morto ieri 25 dicembre verso le 12:00scendo nel fiume Bacchiglione a Padova con la propria auto secondo una prima ricostruzione l’uomo mentre facevo una manovra in via Lungo Argine nei pressi del Ponte del Bassanello è precipitato con la vettura nel fiume ha scavalcato ed entrato nel recinto delle Tigri un cittadino di nazionalità Georgiana è rimasto ferito gravemente ma non sarebbe in pericolo di vita dopo essere stato aggredito da una tigre del circo di Lidia Togni attualmente a Reggio Calabria Antonello Troya shock Reggio Calabria dopo un uomo di nazionalità Georgiana è giunto al pronto soccorso in forte stato confusionale e con un braccio interessato a una profonda ferita secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato aggredito da una tigre del circo di natale di Lidia Togni presente in città per una serie di spettacoli in georgiano probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti o era introdotto nella gabbia dei felini provocando nella naturale reazione all’arrivo Agli ospedali riuniti è stato subito medicato ma ancora in stato di shock avrebbe aggredito i solitarifino all’intervento della polizia le condizioni dell’uomo del sono qualche preoccupazione in caso di peggioramento si potrebbe procedere l’amputazione dell’arto sull’accaduto Indaga la polizia e tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa