Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale non ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono state 11 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna tre più rilevanti oltre a quella di magnitudo 4,8 delle 3:19 una di magnitudo 3,3 alle 1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro una profondità molto bassa anche meno di un chilometro è arrivata la rivendicazione da parte dell’isis per l’attentato di ieri contro la sede del Ministero degli Esteri libico a Tripoli nel quale hanno perso la vita tre persone tre soldati del califfato con giubbotti esplosivi e armi automatiche hanno preso d’assalto la sede centrale del ministero del governo apostata libico ha reso noto l’isis sul web rivendicando l’azione Come riportato da site centro statunitense di monitoraggio del radicalismo islamico a besar32 anni Il giornalista si è dato fuoco per protestare contro la disoccupazione la grave situazione economica di questa regione interna della Tunisia che fu tra le prime a sollevarti contro la dittatura di zine El abidine ben Ali nella rivoluzione del 2010 2011 Ma che resta tra le più povere del paese nuovi scontri tra dimostranti polizia si allarga quindi la rivolta innescata da auto in malattia Non era Pesaro per scelta ma perché sottoposto a uno speciale programma di protezione in quanto fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese Marcello Bruzzese 51 anni calabrese di Rizziconi Reggio Calabria ucciso ieri pomeriggio da due killer con i volti coperti da cappelli e sciarpe che gli hanno esploso contro una trentina di colpi di pistola automatica calibro 9 mentre parcheggiava in garage sotto casa in via Bovio 28 abitava con la famiglia in una casa pagata dalla Ministero degli Interni una venticinquenne di Lamezia Terme è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato di un motociclo avevacontattato il venditore su internet e gli aveva chiesto di fare un test ma dopo essere salito in sella fatto perdere le proprie tracce ce ne parla Antonello Troya un 25enne di Lamezia Terme è stato denunciato alla polizia per furto aggravato di un motociclo l’uomo dopo aver contattato sotto falso nome un giovane inserzionista è la provincia di Cosenza che aveva messo in vendita la sua motocicletta con inserzione pubblicata sul sito subito.it con uno stratagemma ce la faccio a trasportare alla metti il motociclo chiedendo al proprietario di poterlo provare per le vie della città applicarlo avuto il benestare del proprietario del giovane si è allontanato in sella al mezzo facendo perdere le proprie tracce minuti sono stati numerosi tentativi effettuati al giovane Cosentino porti a rintracciare telefonicamente il mal di dente soltanto a questo punto il venditore si rivolta al commissariato di polizia di Lamezia Terme per denunciare l’accaduto le immediate indagini avviate alla polizia del commissariato hanno permesso di rinvenire in un garage Ubicato in via Boccaccio in uso al denunciato il motociclo rubato il veicolo dopo Le formalità di ritorestituita al proprietario mentre il 25 ed è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per il reato di furto aggravato ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa