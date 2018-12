Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio molta paura da anni e 10 feriti non gravi per un terremoto di magnitudo 4,8 stanotte a nord di Catania legato all’attività dell’Etna il film è alle 3:19 con ipocentro solo un km di profondità ed epicentro vicino Viagrande diversi crolli in abitazioni a Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa chiuso per lesioni sospette un tratto della 18 il prefetto Fabbri le scuole palestre comunali per accogliere le persone che non possono o non vogliono rientrare nella propria casa perché inagibile o per paura sopralluogo del capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli per il punto di danni gli interventi di assistenza operativo l’aeroporto di Catania il Sottosegretario Crimi Massimo assistenza alla popolazione è arrivata la rivendicazione dell’isis per l’attentato di ieri contro il Ministero degli Esteri biblical Tripoli in cui hanno perso la vita 3 persone fra Lowun diplomatico del ministero tre soldati del califfato giubbotti esplosivi armi automatiche hanno preso d’assalto la sede centrale del dicastero del governo apostata libico reso noto l’isis del web rivendicando l’azione riportato da site centroamericano di monitoraggio del radicalismo islamico almeno 21 le persone rimaste ferite era Pesaro perché sottoposta uno speciale programma di protezione in quanto fratello di collaboratore di giustizia Marcello abruzzese ucciso ieri da due Killer a volto coperto che gli hanno esploso contro 30 colpi di pistola mentre parcheggiava nel garage sotto casa Antonello Troya per Michele Bruzzese la morte arriva a Natale sotto una trentina di pugilato e Mentre provo a parcheggiare l’auto al garage Michele fratello di Leonardo Bruzzese pentito di ndrangheta che ha raccontato cosa importante delle cosche della piana di Gioia Tauro C’era un traffico di armi nel quadrilatero Melicucco Cinquefrondi Rizziconi Laureana di Borrello e quanto sostiene il collaboratore di giustizia Leonardo Bruzzese arrestato l’operazione della dda Vittorio Veneto ediligrande accusatore dei Picciotti la locale di ndrangheta di Cinquefrondi su dichiarazione solo con cui dell’inchiesta l’antimafia saggio compagno in quell’ambito parla il traffico di armi chi si è sviluppato nei 400 della Fiat Gioia Tauro Enrico conto in banca e pensa di fare il furbo aggiungendo euro euro non ne vedrà uno così Salvini sul reddito di cittadinanza spiegando che si stanno incrociando le banche dati per aiutare davvero gli ultimi i dimenticati di Maio dice che tornerà a Roma il 27 per la manovra puoi festeggiare l’anno nuovo col fratello di Bach e torna finalmente in Italia voltiamo pagina il governo giapponese conferma l’uscita dalla Commissione internazionale caccia alle balene dal prossimo anno per riprendere la caccia ai cetacei ai fini commerciali per la prima volta in quasi trent’anni la decisione destinata a sollevare altre critiche dalla comunità internazionale la caccia verrà esercitata intorno alle Acque dell’arcipelago nella zona economica esclusiva e difficilmente le navi nipoti che raggiungeranno l’antartide siamo tutti fratelli appello l’accoglienza ieri da papa Francesco Durante la benedizione Urbi et OrbiAngelus in piazza San Pietro la nave delle unicisti Watch sud est di Lampedusa con 33 migranti a bordo chiede un porto sicuro ad Ancona morto un giovane migrante che si era aggrappato sotto un tir negli Stati Uniti morto un secondo bimbo guatemalteco che era sotto custodia delle autorità americane è in programma oggi l’autopsia sul cadavere di Mattia Mingarelli il trentenne del Comasco ritrovato dopo quasi 20 giorni in una scarpata della Valmalenco in provincia di Sondrio Si indaga anche per omicidio nella Brianza lecchese Invece ieri un 65enne ha ucciso a martellate l’anziana madre ha tentato di suicidarsi voltiamo pagina la bambina di 7 anni coi Trump in una telefonata una perizia aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale conferma che si Lei ci crede ancora una ragazzina la protagonista della conversazione ieri diventata virale In un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino chiedendogli appunto se credi ancora in Babbo Natale affermando che c’ho alla sua età era marginale la bimba ha raccontato la sua versione La Stampalocale è riuscita a rispondere soltanto gli esseri era contenta molto emozionata di poterci parlare Ha detto ammettendo però di non conoscere il significato del termine marginale E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa