Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tanta paura case crollate chiese danneggiate Ma per fortuna nessuna vittima solo feriti è il bilancio del terremoto di magnitudo 4,8 che alle 3:19 a scorsi paesi dell’Etna nella nord di Catania tra Viagrande e Trecastagni la superficialità del ipocentro del sisma ha solo un km di profondità ha contribuito ad amplificare l’effetto della scorta che è stato nettamente avvertita anche a Taormina nel siracusano nel ragusano i feriti sono una decina e sono tutti lievi sono stati portati al pronto soccorso in codice verde il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli è in viaggio verso la Sicilia per fare il punto della situazione chiuso per precauzione un tratto della A18 Catania Messina uscita obbligatoria allo svincolo di Acireale voltiamo pagina e cacciathe killer che nel giorno di Natale intorno alle 18:00 hanno ucciso Marcello Bruzzese 51enne di origine calabrese freddato con 30 colpi di pistola automatica calibro 9 mentre parcheggiava nel garage sotto casa in via Bovio una stradina del centro storico di Pesaro un agguato che sembrerebbe di tipo mafioso forse un avvertimento nei confronti di un uomo che non si trovava nelle Marche per scelta ma perché sottoposta uno speciale programma di protezione in quanto fratello di mcgranitt è diventato nel 2003 collaboratore di giustizia dopo aver tentato di uccidere il capocosca le sue testimonianze hanno permesso I magistrati di conoscere legami tra la cosca crea e alcuni politici locali Bruzzesi abitava con la famiglia in una casa pagata dal Ministero degli Interni abbiamo bisogno di un porto sicuro e questo l’appello lanciato su Twitter dalla Images io Watch nel giorno di Natale la nave dell’organizzazione si trova a sud est di Lampedusa con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale low-energy ha chiesto per ora senza successo amaltea l’Italiaorizzazione sbarcare Mentre ieri aveva sollecitato anche l’intervento delle autorità tedesche Ma è un 25 dicembre in mezzo al mare anche quello dell’equipaggio Dino per della nave della NG spagnola proactiva con oltre 300 migranti a bordo tra cui tanti bambini in viaggio verso il porto spagnolo di Al Jazeera dopo il rifiuto maltese italiano per l’accoglienza un bimbo di 8 anni originario del Guatemala è morto mentre era sotto la custodia del autorità americane è il secondo in meno di un mese piccolo mostrava segni di potenziale malattia hanno detto le fonti citate dall’agenzia di stampa e per questo era stato portato lunedì nel ospedale di Agordo New Messico assieme al padre dove era stato Curato è rimesso trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora è tutto buon proseguimento di ascolto

