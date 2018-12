Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono state 11 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna per le più rilevanti oltre quella di magnitudo 4,8 delle 3:00 19:00 1:00 di magnitudo 33 alle 1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro una profondità molto bassa anche meno di un chilometro è arrivata la rivendicazione da parte dell’isis per l’attentato di ieri contro la sede del Ministero degli Esteri libico Tripoli nel quale hanno perso la vita tre persone tre soldati del califfato con giubbotti esplosivi armi automatiche hanno preso d’assalto la sede centrale del ministero del governo apostata lirico ha reso noto l’isis sul web rivendicando l’azione Come riportato da site centro statunitense di monitoraggio del radicalismo islamico l’autorità giudiziaria tunisina hai messo una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona nell’ambito dell’indaginesulla morte del giovane reporter precario abderrazzak Norwich Imola Tosi con il fuoco lunedì sera a kasserine per protestare contro la sua situazione sociale drammatiche la marginalizzazione della Regione l’ho reso noto il portavoce del tribunale di kasserine A3 yousefi all’agenzia di stampa Tunisi andata precisando che le indagini proseguono per fare luce su tutte le circostanze del tragico evento e per intraprendere tutte le misure legali necessarie nei confronti di tutte le persone implicate Nei fatti non era Pesaro per scelta ma perché sottoposto a uno speciale programma di protezione in quanto fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese Marcello bogetti 51 anni calabrese di Rizziconi Reggio Calabria ucciso ieri pomeriggio dai due killer con i volti coperti da cappelli e sciarpe che gli hanno esploso contro una trentina di colpi di pistola automatica calibro 9 mentre parcheggiava in garage sotto casa in via Bovio 28 abitava con la famiglia in una casa pagata dal Ministero degli Interni È tutto Buonproseguimento di ascolto la Curia tutti voi anche di un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa