Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 26 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno paura nella notte feriti crolli e danni gente in strada per una scossa di magnitudo 4.8 sull’Etna la più intensa Da quando il vulcano ha ripreso la sua attività tre giorni fa il Sisma alle 3:19 ed una profondità di solo un chilometro sigla di hanno interessato circa 15 abitazioni private da anche alcune chiese a Fleri vengono giù le pareti di una casa Vivi per miracolo ci hanno salvato i mobili raccontano i testimoni 10 feriti chiuso per lesioni sostituta della 18 aperte scuole palestre comunali per raccogliere le persone vertice in prefettura Catania per il punto di Daniel assistenza il premier Conte in contatto con il capo della protezione civile Borrelli per seguire gli sviluppi prima io domani nel catanese Salvini Ringrazia i vigili del fuoco la cronaca procura difensore Distrettuale Antimafia di Ancona procedono contro ignoti per omicidio volontario premeditato con aggravante mafiosabrillantini Per l’uccisione di Marcello Bruzzese 51 anni di Rizziconi in provincia di Reggio Calabria fratello del collaboratore di giustizia viaggio Girolamo Bruzzese sottoposta programma di protezione è venuta ieri sera a Pesaro a colpi di pistola da parte di killer a volto coperto da pista privilegiata è che sia stato un agguato di andrangheta contro la vittima e trovato i 30 colpi di pistola mentre parcheggiava nel garage sotto casa. notizie chiusura una vecchia regola che sembra uscito da una storia di pirati ma ad oggi a bordo delle navi della marina militare statunitense sarebbe possibile pulire un membro dell’equipaggio di basso grado costringendola a pane e acqua non sarà più così dal primo gennaio quando entra in vigore il nuovo codice approvato nel 2016 dal congresso prevede l’introduzione di una serie di cambiamenti volte a rendere più giusto Ed efficiente sistema della Giustizia a bordo ricorda il New York Times cade dunque la regola che autorizzato il comandante ad imporre razioni ridotte marinai per punizione è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa