Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura torneremo nella prossima edizione sul terremoto nel catanese il MoVimento 5 Stelle è un progetto preciso in vista degli Europei dice il vicepremier Di Maio ad Affari italiani.it spiegando che c’è un interlocuzione con alcune parte politica che entreranno per la prima volta nel Parlamento Europeo e annunciando l’intenzione di presentare una manifesto per Un’Europa diversa che non ha nulla a che vedere dice con la destra sovranista e con la sinistra al centro toglieranno i cittadini in tema bilancio il ministro conferma l’arrivo di una squadra che lui ha voluto chiamare Mani di forbici per continuare ad individuare gli sprechi tagliando e razionalizzando la spesa inutile dicendo perché con l’Unione Europea il premier Conte è stato vero avvocato degli italiani della nuova creazione di Andrea Villa ribattezzato Il Bansky Torinese per i manifesti in cui sbeffeggia i politici italiani internazionalivice premier Salvini e protagonista della provocazione natalizia di Villa che ieri sui social l’arretrato imbavagliato sotto una stella con la scritta br trasformata in la cometa Buon Natale anche voi ostaggio dei parenti e il commento che forza ha suscitato la reazione del segretario Torinese della Lega ricca della vergogna dice secondo l’esponente leghista c’è un limite al cattivo gusto e questo limite è stato superato manovra penalizzazione di nuove opere arriva una apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici lo prevede il testo per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal 2019 di un massimo di 300 persone in prevalenza personale di profilo tecnico le risorse sono pari a 100 milioni di euro annui a partire dal 2019 con l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica arriva in oltre un miliardo di euro complessivi 10 anni per l’adozione di un primo piano interventi nel settore idrico 60 milioni hanno il solo per gli invasi tutto per il momento le news e tornano alla prossima edizione con aggiornamenti da Catania

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa