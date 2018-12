Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione torniamo sulla terremoto a Catania in apertura tanta paura per la scossa di questa notte di magnitudo 4.8 sull’Etna la più intensa Da quando il vulcano ha ripreso la sua attività tre giorni fa il film alle 3:19 ad una profondità di solo un chilometro i crolli hanno interessato circa 15 abitazioni private e anche alcune chiese 10 i feriti chiuso per lesioni sospette un tratto della 18 aperte scuole palestre comunali per raccogliere le persone l’aeroporto di Catania è operativo vertice in prefettura per il punto lì da anni e l’assistenza il premier Conte in contatto con il capo della protezione civile Borrelli per seguire gli sviluppi Di Maio domani nel catanese Salvini Ringrazia i vigili del fuoco andiamo in Indonesia i soccorritori militari volontari stanno cercando sopravvissuti allo Tsunami del 22 dicembre scorso anche con l’ausilio di droni da ricognizione di cani secondo quanto riportano vari media filoni contribuiscono anche a formare il quadro della sìlogistica della distruzione lungo le coste attorno allo Stretto della Sonda tra Sumatra Giava la pioggia torrenziale di queste ore però sta rallentando i soccorsi quanto gli aiuti con cibo acqua potabile coperte medicinali che faticano ad arrivare nelle zone colpite sicurezza di rivendicazione dell’isis per l’attentato di ieri contro il Ministero degli Esteri libico a Tripoli in cui sono rimaste uccise tre persone fra loro un diplomatico del ministero tre soldati del califfato giubbotti esplosive Harley automatica una salita la sede centrale del dicastero del governo ha reso noto l’isis sul web e rivendicando l’azione come riporta il centro statunitense di monitoraggio del radicalismo islamico almeno 21 le persone rimaste ferite andiamo proprio negli Stati Uniti in chiusura perché la bimba di 7 anni qui Trump in una telefonata natalizia aveva chiesto se crede ancora a Babbo Natale conferma che lei ci crede ancora una ragazzina la protagonista quindi della conversazione di ieri diventata virale mi hanno parlato praticamente tutti i media che In un primo momento era stato riferito che Trump avete parlato con un bambino chiedendogli appunto se credete ancora in Babbo Natalequando che c’ho ha la sua età 7 anni era marginale la bimba però raccontata La Stampa locale di essere riuscita a rispondere soltanto sì signore era contenta È molto emozionata e fortunatamente ha messo di non conoscere ancora il significato di marginale e quindi credere ancora a Babbo Natale nonostante la battuta di Trump siamo tutti più contenti Grazie per averci seguito alle Io sto tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa