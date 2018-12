Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno andiamo a Catania in apertura Siri ti crolli e danni gente in strada è tanta paura per la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna il Sisma si è verificato questa notte alle 3:19 Claudiano interessato circa 15 abitazioni private anche alcune chiese a Fleri una famiglia si è salvata per miracolo ripetono nonostante il crollo dell’abitazione chiuso per lesioni sospette un astratto della 18:00 mentre l’aeroporto di Catania resta pienamente operativo il vicepremier Luigi Di Maio annuncia su Facebook domani sarà nel catanese per incontrare i cittadini alle autorità locali Matteo Salvini ringrazio non twitto io al 300 vigili del fuoco che stanno lavorando da questa notte piaci feriti lievi 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche la politica il MoVimento 5 Stelle è un progetto preciso in vista degli Europei dice il vicepremier Di Maio ad affaritaliani.it spiegando che c’è un’intesaquella con le forze politiche che entreranno per la prima volta nel Parlamento Europeo denunciando l’intenzione di presentare un manifesto per Un’Europa diversa che non ha nulla a che vedere dice con la destra sovranista e con la sinistra al centro torneranno i cittadini in tema di bilancio il merito conferma per l’arrivo di una squadra che lui ha voluto chiamare Mani di forbici per continuare ad individuare gli sprechi tagliando e razionalizzando la spesa inutile e dice che con l’Unione Europea il premier Conte stato un vero avvocato degli italiani chiusura la cronaca un uomo di 68 anni arrestato questa mattina dai carabinieri di Riccione per violenza sessuale sulle nipotine in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo su richiesta del p.m. le condotte del 68 n secondo l’accusa sarebbero state ripetute negli anni ai danni di diverse bambine nipotine dell’uomo che per molto tempo avrebbe tenuto soggiogate le donne della famiglia tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa