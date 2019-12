Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’istruzione fioramonti ha consegnato nelle mani del premier Giuseppe Conte le dimissioni il tipo del Ministero dell’Istruzione università e ricerca nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza di Fondi manovra per la scuola è l’università fioramonti potrebbe adesso lasciarlo il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini Invece ieri ha salutato i militari italiani impegnati in Iraq nella sua visita era la vigilia di Natale per portare ai soldati il saluto delle istituzioni e di tutti gli italiani nella difesa è una parte importante della sovranità Nazionale ogni contingenteprezzo dell’Italia ha detto Lorenzo Guerini Voi sapete cos’è la vera solidarietà e portare l’Italia nel mondo attraverso l’uniforme che indossate ha detto l’Italia impegnata in 34 missioni in 24 paesi quasi 6000 i militari italiani presenti nei teatri operativi sui migranti sbarchi in Italia sono più Che dimezzati nel 2019 rispetto all’anno scorso lo riportano i dati del Viminale in confronto al 2017 sono state addirittura 90 e 38% in meno nel suo messaggio Urbi et Orbi Papa Francesco è invocato ieri difese sostegno per quanti a causa delle ingiustizie devono emigrare nella speranza di una vita sicura Oggi l’Angelus del pontefice in seguito al lancio di un razzo palestinese verso ashkelon l’aviazione di Israele ha colpito ieri sera obiettivi militari nella striscia di Gaza poco prima razzo aveva costretto Netanyahu a interrompere un comizio che teimpronte sostenitori del likud in Iran attese oggi nuove proteste per l’aumento dei prezzi della benzina trasporto in chiusura a calcio si gioca la serie B per la giornata di campionato il Benevento capolista impegnato in casa del Chievo il Pordenone in casa della Salernitana il Frosinone Hospital Crotone si gioca anche la diciannovesima giornata della Premier League con la sfida al vertice tra Liverpool e Leicester City e col Manchester che attende il Newcastle è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa