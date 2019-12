Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ieri il messaggio del pontefice Papa Francesco nel giorno di Natale in difesa in sostegno e migranti vittime di ingiustizie nel messaggio Urbi et Orbi Il papà ha ricordato che tutti siamo chiamati a dare Speranza nel mondo Ricordando chi deve attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri nelle parole del pontefice ferita i bimbi abusati i poveri malati di emarginati ha invocato soluzione di pace nelle zone di crisi del mondo e ai leader del sud Sudan con il primate anglicano e leader della chiesa disco c’è scritto che è vicino a chi si adopera per attuare gli accordi di pace quest’oggi atteso l’Angelus del pontefice in piazza San Pietro intanto secondo gli ultimi dati diffusiViminale nel 2019 gli sbarchi sono dimezzati rispetto all’anno prima 11439 persone arrivate in Italia contro 23.210 del 2018 meno 90 % rispetto al 2017 almeno sette i morti in un ultimo naufragio in Turchia la politica adesso le dimissioni del ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca fioramonti consegnate nelle mani del presidente del consiglio Giuseppe Conte il titolare del Miur nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza di Fondi in manovra la scuola è l’università giramonti potrebbe adesso lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo giornata di allerta meteo allerta arancione per maltempo in Emilia Romagna in basso Veneto allerta gialla invece in bassa Lombardia si chiudono 2019 che si classifica in Italia come il quarto anno più caldo dal 1800 secondo Coldiretti a Torinodi Natale è stata la più calda degli ultimi 150 anni si sono registrati 18 ° in pianura incidenti stradali ieri una coppia di coniugi di 55 45 anni è morta finendo una loro auto contro una staccionata Figline Valdarno Nel fiorentino una 34 anni invece è morta schiantandosi contro un albero sulla statale 673 alla periferia di una sedicenne promessa del nuoto è morto in Versilia finendo contro un muretto con il suo scooter lo Sporting chiusura calcio serie B in campo quest’oggi nella diciottesima giornata di campionato il Benevento capolista è impegnato in casa del Chievo il Pordenone in trasferta Salerno Il Frosinone Hospital Crotone si gioca anche la diciannovesima giornata di Premier League con la sfida al vertice tra Liverpool e Leicester City e col Manchester City impegnato in casa contro il Newcastle è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa