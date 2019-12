Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nel governo il ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca fioramonti ha consegnato le dimissioni nelle mani del premier Giuseppe Conte ministro nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e per l’università in manovra fioramonti potrebbe ora lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo I migranti nelle parole delle pontefice Papa Francesco Nel messaggio di Natale quest’oggi l’Angelus del pontefice da piazza San Pietro intanto dal Viminale rispondono Gli ultimi dati gli sbarchi di migranti in Italia sono più Che dimezzati nel 2019 rispetto allo scorso anno in confronto al 2017 sono calati del 90% che sarebberomeno 7 morti in un ultimo naufragio in Turchia andiamo nelle Filippine di almeno 16 morti il bilancio di un tifone che si è abbattuto ieri su villaggi rurali e aree turistiche delle Filippine i danni maggiori si contano sull’arcipelago di visayas il 26 dicembre di 15 anni fa il maremoto che in Indonesia nei paesi vicini causa la morte di oltre 230 persone in Norvegia è morto suicida 47 anni ha Ribéry scrittore ed ex genero del re di Norvegia aveva sposato la principessa Marta Luisa nel 2002 per poi divorziare due anni fa la coppia ha avuto tre figlie ben è stato nel 2017 il 3 accusatore di Kevin Spacey disse che nel 2007 l’attore lo avrebbe toccato sotto un tavolo in modo inappropriato asporto in chiusura calcio serie B quest’oggi diciottesima giornata in campo il Benevento capolista è in trasferta sul campo del Chievo il Pordenone in trasferta a SalernoFrosinone Hospital Crotone si gioca anche la diciannovesima giornata di Premier League con la sfida al vertice tra Liverpool e Leicester City e col Manchester che attende il Newcastle è tutto dalla redazione Ti auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa