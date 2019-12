Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte il ministro nelle ultime settimane ha più volte lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e l’università secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza fioramonti potrebbe lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo ma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico la legge di bilancio delude il mondo della scuola Uno su tutti il sindacato per sottolineare la mancanza di investimenti in risorse umane finanziarie per risolvere i problemi del settore dal precariato agli adeguamenti stipendiali ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidenteRomagna noi abbiamo chiesto presentato tante proposte emendative ho chiesto risorse risorse che devono essere impegnate perché sentire almeno il dell’infrazione non si possono contatto ancora perdere questa è la posizione della Nerf e con questa posizione Noi andremo e parteciperemo tutti gli incontri per fare che cosa per fare in modo che di nuovo la valorizzazione del personale della scuola università e ricerca della Pam via al centro di una politica della di chi ci governa per favorire il progresso della nazione che non si investe nel mondo dell’Istruzione della ricerca della Formazione non si può sicuramente pensare di andare a vincere lo scrive domani Ecco perché per te la devi anche se aumentati i soldi per il no dei Contratti Pubblici interventi anche se in fondo spedizione anche se aumenta il fondo per la retribuzionescolastici con queste piccole riforme anche se ha messo 1000 posti in sostanza ecco tutto questo comunque non non parla non pagare scoprire dell’utente bisogna ricostruire ripensare la nuova legge di bilancio alla luce proprio che lo sviluppo del settore della formazione e del meno 16 morti il bilancio di un tifone che si è abbattuto ieri su villaggi rurali e aree turistiche delle Filippine centrali lo rende noto oggi le autorità locali citate dai media internazionali il tifone Fanfoni con venti fino a 195 chilometri orari ha divelto i tetti degli edifici ha battuto i pali della corrente elettrica i danni maggiori e le vittime si contano nell’arcipelago delle visayas gravemente danneggiato anche l’aeroporto di calibro è morto suicida 47 anni ha Ribéryscrittore ed ex genero del re di Norvegia autore di numerosi romanzi opere teatrali aveva sposato la principessa Marta Luisa nel 2002 per poi divorziare due anni fa la coppia avuto tre figlie ben è stato nel 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Spacey disse che nel 2007 l’attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto Premio Nobel per la pace è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa