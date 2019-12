Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio le dimissioni del ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti sono nelle mani del presidente del consiglio Giuseppe Conte come confermano fonti di Palazzo Chigi il ministro nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e per l’università secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza fioramonti potrebbe lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonoma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico gli sbarchi di migranti in Italia si sono più Che dimezzati nel 2019 con l’arrivo di 11 mila migranti rispetto ai 23 mila del 2018 lo spiega il Viminale è in confronto al 2017 sono stati in 90 e 38% in meno nel messaggio Urbiil papà ieri ha invocato di Fede sostegno per quanti sono vittime di un’ingiustizia che li obbliga ad attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri e li costringe a subire abusi di tipo una nave con migranti affondata in un lago nell’est della Turchia 7 morti e 64 persone messe in salvo la brexit ha causato e causerà danni non necessaria la Gran Bretagna è all’Unione europea lo scrive il vicepresidente della commissione europea Frans timmermans in una lettera d’amore al Regno Unito pubblicata dal Guardian e racconta di Senti siccome un vecchio amante verso il popolo britannico di quel conoscere accetta pregi difetti poi spiega che tutte le nazioni europee sono uniche anche voi Siete unici e diversi ma forse meno di quanto pensiate Quindi se volete tornare Sarete sempre Benvenuti queste le parole del vicepresidente della commissione europea i carabinieri di Desio in Brianza hanno arrestato un corriere di cocaina Hillsdurante mentre finalizzato l’acquisto di una partita di 12 kg di droga sequestrato lo stupefacente €400000 il corriere 24enne tedesco e l’acquirente un italiano di 35 anni sono stati eseguiti dai militari da Varedo dove si sono incontrati la sera della vigilia di Natale a Paderno Dugnano in provincia di Milano quando hanno mostrato soldi e stupefacente si sono trovati Circondati e militare Il Blitz è stato chiamato Bianco Natale in chiusura ieri una coppia di coniugi di 55 45 anni è morta finendo con la loro auto contro una staccionata Figline Valdarno non è più Lentino una 34enne morto invece schiantandosi contro un albero sulla statale 673 alla periferia di Foggia una sedicenne promessa del nuoto è morto in Versilia finendo contro un muretto con uno scooter questo il bilancio degli incidenti stradali nel giorno di Natale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa