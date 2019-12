Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno da parte del governo ci sarebbe voluto più coraggio ma pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca così Lorenzo fioramonti lascia il suo incarico di ministro dell’istruzione con una lettera al premier Giuseppe Conte lamentando la mancanza di Fondi manovra per garantire quella che chiama linea di galleggiamento finanziaria e pure a Selva ristorante 5 stelle ci sono centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità Quando c’è la volontà politica quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza fioramonti potrebbe lasciare il MoVimento 5 Stele per parlare un po’ parlamentare autonomo ma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico piazzeria gennaio il Parlamento turco voterà su un eventuale invio dietro fendinebbia sostegno del governoNazionale contro le forze del generale Khalifa haftar annunciato il presidente erdogan alla mozione sarà presentata la ripresa dei lavori parlamentari il 7 gennaio andiamo in Norvegia perché è morto da 47 anni ha Ribéry scrittore ed ex genero del re di Norvegia autore di numerosi romanzi opere teatrali aveva sposato la principessa Marta Luisa nel 2002 per poi divorziare due anni fa ha avuto tre figlie bene scatole 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Speedy Pizza che nel 2007 l’attore americano avrebbe molestato toccandolo sotto ad un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il Premio Nobel per la pace in italiano chiusura la cronaca tragedia nella notte di Natale ad Arce nel Frusinate una giovane di 26 anni è morta in un incidente stradale lo scontro tra due auto Una delle quali si trovava la 26enne con suo padre sarebbe avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant Eleuterio La giovane si stava dirigendo con il padre in chiesa per la messa di Natale quest’ultimoconducente dell’altra vettura sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita la 26enne era una volontaria della protezione civile è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa