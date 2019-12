Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 26 dicembre in studio Giuliano Ferrigno sbattere informazione 15 anni fa il terremoto di Sumatra una scossa di magnitudo 9.1 che genera un violentissimo Tsunami con onde che in alcuni punti su 20 m di altezza che causò circa 250.000 morti alle 7:59 ora locale tu puoi classificata come la terza più potente negli ultimi 60 anni le vicende nell’Oceano Indiano al largo dell’isola indonesiana di Sumatra il fondale marino si sollevò generando onde anomale che viaggiano per migliaia di chilometri raggiungendo le cozze di 14 paesi dei 3 continenti compresa l’Africa della tragedia morirono anche 40 italiani tra Thailandia e Sri Lanka della versione israeliana colpito la scorsa notte dei vitelloni suicidi a Massa Gaza dopo ildi un raggio dalla striscia verso una vicina alla città italiana Israele considera a Massa il responsabile di ogni azione offensiva Daga da un inciso ieri con un raduno del likud aveva costruito il premier Netanyahu di interrompere brevemente il proprio intervento oggi gli scritti delle liquido vanno alle urne per decidere in vista delle politiche di marzo se restare ancora sotto la guida di Netanyahu confidare le partite al suo sfidante il Ministro degli Interni sarà ancora essere la brexit ha causato e causerà danni non necessaria la Gran Bretagna e all’Unione Europea scrive il vicepresidente della commissione Ue Frans timmermans in una lettera d’amore al regno pubblicata dal Guardian raccolta di sentirsi come un vecchio amante adesso il popolo britannico di cui conosci accettare pregi e difetti poi spiega che tutte le nazioni europee sono uniche anche voi Siete unici e diversi ma forse meno di quanto pensiate quindi conclude Se volete tornare Sarete sempre i benvenuti l’ultima notizia in chiusura parliamo del Natale perché per paura egoismo desiderio di produrre meno rifiuti iniziato una tendenza che crescein occasione delle feste a scelta di riciclare i regali quest’anno Secondo una ricerca del Centro Studi di Confcooperative Si annuncia un risparmio di 3,3 miliardi di euro per quanti ricicleria hanno i regali mezzo più dello scorso anno più di un italiano su tre Italia pronta riciclare i regali scartati sotto l’albero 23 milioni ovvero 2000000 di italiani in più rispetto ai 21 dello scorso anno è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

