Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 26 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid sizer Vision Tech destinate all’Italia aggiungerà stamani l’ospedale capitolino Spallanzani le dosi destinati a Roma resteranno Qui circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 km via aerea da pratica di mare le restanti domani il valzer dei risate Intanto il rapporto tra positività e tamponi effettuati al 12,5% nel Regno Unito si sta testando farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione dal covid per 6-12 mesi lo riporta il Guardian è il paese britannico sopra intanto quota 70000 morti con l’Europa che hai registrato finora più di 25 milioni di connon siete soli ha detto i sudditi la regina Elisabetta nel suo discorso di Natale anche in Francia diagnosticato un caso della variante inglese del coronavirus Le Scoperte di vaccini sono luci di speranza se sono a disposizione di tutti così ieri Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi chiedendo di evitare che le leggi di mercato e dei brevetti siano sopra quelle della salute della messa di Natale ieri a Perugia per il cardinale Bassetti dopo il ricovero per il covid-19 muto di non farcela Ammesso e caccia ai responsabili dell’esplosione di ieri nel centro di Nashville in Tennessee si un camper è saltato in aria vicino alla torre Il Gigante americano delle telecomunicazioni dal mezzo arrivava un audio che avvertiva di una deflagrazione entro 15 minuti la polizia parla di un atto ben mirato ferite tre persone molti danni la CNN riporta il ritrovamento di possibili resti umani vicino al luogo dell’esplosione in atto un peggioramento delle condizioni meteo al Nord in estensione anche il restopreviste nevicate al centro temporali sui versanti tirrenici al sud e venti forti sulla Sardegna la protezione civile ha emesso per oggi un allerta gialla e 11 regioni Emilia Romagna Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia e oggi in campo la prima parte della quindicesima giornata della Premier League con la massima serie di calcio inglese che Come da tradizione disputa un turno di campionato nella festività del boxing day dream match in programma la sfida tra il Leicester City secondo è il Manchester United terzo nonché il derby Arsenal Chelsea Manchester City senza Se vuol che positivi al covid e noi per il momento ci fermiamo qui ancora a voi tutti gli auguri di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa