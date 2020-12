Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due anatre al mese per i piedi un gallo un cane al guinzaglio che sembrano dipinti in 3D torna alla luce a Pompei l’ambiente quasi integro di un thermopolium a Bottega di Street Food con piatti di ogni tipo dalle lumache è una sorta di paella una certa anticiparla ANSA il direttore Osanna che restituisce Un incredibile fotografie del giorno dell’eruzione apre nuovi studi su vita Usi alimentazioni dei pompeiani trono di Pasqua per i visitatori Annuncia il ministro Franceschini esempio virtuoso per la ripresa del paese arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri Tor di Quinto a Roma il furgone curi prima 9750 dosi del vaccino anti covid cipher b-tech destinate all’Italia ha raggiunto poco dopo le 11:20 l’ospedale capitolino Spallanzani le dosi destinati a Romaerano qui circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 km via aerea da pratica di mare le restanti risate intanto e rapporto tra positività e tamponi effettuati al 12 e 5% con oltre 19 mila casi 459 vittime in 24 ore Intanto le prime dosi del vaccino sono arrivate anche a Parigi domani iniziano le somministrazioni come in tutta l’Unione Europea l’Italia resta anche oggi in zona rossa ci si sposta solo con autocertificazione un incendio ha colpito la scorsa notte nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese Dove abita il fratello di Luca Montezemolo secondo una prima ricostruzione il rogo si è proprio dal tetto dell’abitazione nessuno dei familiari dell’ex presidente di Fiat Ferrari rimasto ferito sul posto vigili del fuoco 118 i carabinieri nel Regno Unito Si sta attestando un farmaco che potrebbe dare unità immediata e protezione dal covid per 6-12 mesi e riporta il Guardian è il paese britannico sopra intanto quota 70000 morti con l’Europa che ha registrato finora più di 25 milioni di contagi non siete soli adChiuditi la regina Elisabetta nel suo discorso di Natale anche in Francia ha diagnosticato un caso della variante inglese del coronavirus La Commissione Europea ha presentato la sua proposta per una riserva di adeguamento per la break che avrà un budget complessivo di 5 miliardi di euro per contrastare le conseguenze economiche e sociali negative negli Stati membri e nei settori più colpiti al termine del periodo di transizione il 31 dicembre sosterrà le prese l’occupazione dei settori colpiti La Commissione Europea oggi ha pubblicato il testo completo dell’ accordo commerciale tra Regno Unito e Unione Europea sparatoria stamani davanti a un cancello nel quartiere berlinese di Creberg almeno 4 persone sarebbero rimaste ferite in modo grave dispiegati numerosi agenti per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco utilizzato a con l’elicottero della polizia indagini in corso per scoprire i motivi della sparatoria sulla Stresa Strasse soccorso dei feriti anche la sede del partito è molto vicina e caccia ai responsabili dell’esplosione di ieri nel centro di Nashville nel Tennessee e un camper è saltato in aria vicino la torre delIl Gigante americano delle telecomunicazioni dal mezzo arriva un audio che avvertiva di una deflagrazione entro 15 minuti la pulizia parla di un atto deliberato ferite tre persone molto i danni la CNN riporta anche ritrovamento di possibili resti umani vicino al luogo dell’esplosione peggiorano le condizioni meteo al Nord in estensione anche al resto d’Italia previste nevicate al centro temporali sui versanti tirrenici al sud e venti forti la Sardegna la protezione civile ha emesso per oggi un allerta Gialla in 11 regioni Emilia Romagna Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia Portaci in campo la prima parte della quindicesima giornata della Premier League con la massima Serie D calcio inglese che Come da tradizione disputa un turno di campionato nella festività del boxing day tra i match in programma la sfida tra il Leicester City secondo il Manchester United terzo non c’è il derby Arsenal Chelsea per il Manchester City si è senza Gesù se vuol che positivi al covid e ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa