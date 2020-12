Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile il vaccino è stato consegnato la vaccinazione inizierà domani nell’Unione Europea lo scrive su Twitter il presidente della commissione europea Ursula von der leyen alla vigilia del dei parlando di un toccante momento di unità a Roma dove ieri sono giunte le dosi destinate all’Italia vaccini sono stati trasferiti allo Spallanzani scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco potrebbe impedire che è stato esposto al coronavirus di sviluppare la malattia secondo quanto riporta il Guardian la terapia con anticorpi conferirebbe unità immediata e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza pazienti ospedale Dario categoria A rischio il farmaco è stato sviluppato dallo University College London hospital e da Astra zeneca spese per i piedi un gallo un cane al guinzaglio che sembrano dipinti in tretorna la luce a Pompei l’ambiente quasi integro di un thermopolium Teca di Street Food con piatti di ogni tipo dalle lumache è una sorta di paella una scoperta che restituisce Un incredibile fotografia del giorno dell’eruzione a nuovi studi su vita usi e alimentazione dei pompeiani peggiorano le condizioni meteo su tutto il paese l’ondata di maltempo che ha già colpito il nord si estenderanno nella serata di sabato anche al resto della penisola con nevicate fino a quote basse al centro temporali sui versanti tirrenici al Sud 20 forte sulla Sardegna la protezione civile ha emesso un allerta Gialla in undici regioni Emilia Romagna Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia cronaca quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella notte a Berlino 3 sarebbero in gravi condizioni secondo i media locali che eccitano rapporti della polizia tutto sarebbe accaduto poco prima delle 4 davanti un cancello nel quartiere di creo Sul posto sono stati dispiegati numerosi agenti per ricerche con il supporto di un elicottero delle persone coinvolte nel conflitto aed è tutto buon proseguimento di ascolto

