Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale La Commissione Europea ha presentato la sua proposta per una riserva di adeguamento per la brexit che avrà un budget complessivo di 5 miliardi di euro per contrastare le conseguenze economiche e sociali negative negli Stati membri e nei settori più colpiti al termine del periodo di transizione del 31 dicembre 2020 stasera alle imprese che l’occupazione dei territori colpiti la commissione Ue oggi ha pubblicato il testo completo dell’ accordo commerciale tra il Regno Unito è l’Unione Europea gli esseri sparatoria questa mattina davanti a un cancello in un quartiere berlinese almeno 4 persone sarebbero rimaste ferite in modo grave dispiegati numerosi agenti per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco utilizzato anche un elicottero della polizia indagini Sono in corso per scoprire i motivi della sparatoria a sottoporsi preferiti andiamo degli Stati Uniti perché caccia ai responsabili dell’esplosione di ieridi Nashville in Tennessee un camper è saltata in aria vicino la torre della TNT Il Gigante americano delle telecomunicazioni dal mezzo arrivava un audio che avvertiva di una deflagrazione entro 15 minuti da polizia parla di atto deliberato ferite tre persone molti danni CNN reporter ritrovamento di possibili resti umani vicino al luogo dell’esplosione in italiano chiusura maltempo peggiora le condizioni meteo al Nord in estinzione anche al resto d’Italia previste nevicate al centro temporali sui versanti tirrenici al sud eventi fatti sulla Sardegna la protezione civile ha emesso per oggi un allerta Gialla in 11 regioni Emilia Romagna Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia è tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa