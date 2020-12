Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano in caso di contagio della variante inglese del capito è stato scoperto in provincia di Varese si tratta del dipendente di una compagnia aerea proveniente dal Regno Unito l’uomo isolate non ha avuto contatti con altre persone anche a Napoli siamo stati individuati 6 casi di covid bici sono 6 persone di ritorno da Londra controllato aeroporto di Capodichino prima dello stop dei voli fuori il Regno Unito in Veneto trovate nuove varianti di virus tutta delle volte a contagiosità di Antonio Ricci direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e domani è il fax dei e si parte dall’ Istituto Spallanzani di Roma dove sono arrivate le 9750 dosi del vaccino paese del Lazio saranno coinvolti 955 operatori sanitari e 280 nelle provincie 560 Roma 115 tra le unità mobili ausiliariospedalieri e partiranno nei due giorni a seguire intanto la presidente della commissione Ue von der leyen assicura che si sta iniziando a voltare pagina in un anno difficile giornata europei della vaccinazione sono un toccante momento di unità giunge anche se l’Ungheria decide di anticipare i tempi rispetto al resto d’Europa dando il via oggi alle vaccinazioni Budapest aveva assicurato di voler iniziare il programma il 27 insieme a tutti gli altri bilancio del 2020 è il segno più alla disuguaglianza tra Ricchi e Poveri i cavi del secondo l’hanno aumentato nel mondo disoccupazione fame miseria bambini che non andranno più a scuola quella che stiamo vivendo non è solo una crisi sanitaria globale manco una grave crisi economica le nazioni unite prevedono che nel 2021 saranno 235 milioni le persone bisognose di assistenza Umanitaria aumento del 40% rispetto al 2020 una conseguenza della pandemia secondo il segretario generale dell’ONU Antonio guterres il mondo ha bisogno di un lunedì all’asilo Ball e i cui poteri e risorse e opportunità siano meglio condivisi ai tavoli decisionali Torniamo a parlare delle coronavirusnel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediate protezione del cavo per te i dodici mesi il paese su però intanto i 70000 morti con l’Europa che registra più di 25 milioni di contagi non siete soli ha detto la regina Elisabetta nel suo discorso di Natale dopo in caso in Francia Anche a Madrid e sono stati confermati i primi 4 casi della variante del virus Intanto in Giappone da lunedì 28 dicembre chiuderà tutte le sue frontiere fino a gennaio per tentare di arginare la pandemia è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa