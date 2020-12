Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 26 dicembre in studio a Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus nel primo piano in caso di contagio della variante inglese del compito è stato scoperto in provincia di Varese si tratta del dipendente di una compagnia aerea proveniente dal Regno Roma isolata e non ha avuto contatti con altre persone anche a Napoli sono stati individuati i 6 casi di covid visto sono 6 persone di ritorno da Londra controllato aeroporto di Capodichino prima dello stop dei voli con il Regno Unito ho trovate i nuovi varianti del virus tutte ad elevata contagiosità di Antonio Ricci direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e domani è il fax dei si parte dall’ Istituto Spallanzani di Roma dove sono arrivate le prime 9750 dosi del vaccino fai vedere Lazio saranno coinvolti 955 operatori sanitari e 280 nelle provincie 560 Romatra le unità mobili le ASL e Aziende Ospedaliere e partiranno nei due giorni a seguire intanto la presidente della commissione Ue von der leyen assicura che si sta iniziando a voltare pagina in un anno difficile che giorno lo perdi la vaccinazione sono un toccante momento di unità aggiunge anche se l’Ungheria ha deciso di anticipare i tempi rispetto al resto d’Europa tanto Invia oggi alle vaccinazioni Budapest sicura di voler iniziare il programma 27 insieme a tutti gli altri economia di bilancio del 2020 è il segno più alla disuguaglianza tra Ricchi e Poveri i cavi del secondo l’hanno aumentato nel mondo disoccupazione fame e miseria bambini che non andranno più a quella che stiamo vivendo non è solo una crisi sanitaria globale ma anche una grave crisi economica le nazioni unite prevedono che nel 2021 saranno 235 milioni le persone bisognose di assistenza Umanitaria aumento del 40% rispetto al 2020 una conseguenza della pandemia secondo il segretario generale dell’ONU Antonio guterres il mondo ha bisogno di un Deal globale in cui potere risorse e opportunità siano meglio condivisi ai tavoli Deciprima a parlare delle coronavirus Sì perché nel Regno Unito Si sta attestando un farmaco che potrebbe dare immunità immediate protezione del covid per te i dodici mesi il paese supera Intanto i 70.000 l’Europa che registra più di 25 milioni di contagi tu siete soli ha detto la regina Elisabetta nel suo discorso di Natale dopo in caso in Francia Anche a Madrid e sono stati confermati i primi 4 casi della variante del virus Intanto il Giappone da lunedì 28 dicembre chiuderà tutte le sue frontiere fino a gennaio per tentare di arginare la pandemia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa