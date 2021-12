Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo l’aggiornamento di ieri nel giorno di Natale secondo i dati del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore si sono stati 54762 nuovi casi a fronte di 969752 tamponi effettuati 144 i decessi questa settimana a livello nazionale è stata superata La prima soglia critica e di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quanto è scritto nel verbale della cabina di regia del 24 dicembre citato nell’ordine del Ministero della Salute pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid e nelle regioni che la Cri e il Friuli Venezia Giuliaparliamo ora di scuola e andiamo a vedere la struttura commissariale che dovrà fornire mascherina ffp2 ffp3 al personale scolastico nelle scuole dell’infanzia di qui dove ci sono alunni esentati dal Utilizzo dei dispositivi di protezione e quanto prevede il decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale in materia di proroga dello stato di emergenza nazionale di misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia sul tema A scuola abbiamo raggiunto anche il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico dopo 10 anni di battaglie di educazione motoria nelle scuole elementari dal prossimo anno sarà introdotto in quarta elementare dall’anno successivo in quinta elementare per due ore settimanali impegneranno gli insegnanti di educazione fisica saranno concorso nelle more saranno chiamati i supplenti dalle graduatorie delle supplenze gpf è molto importante noi aspettiamoorganico si allarga e fin dalla prima elementare per prevenire i problemi posturali dei bambini fin dalla prima età scolare oltre 2000 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree e altre migliaia hanno subito ritardi in tutto il mondo durante il fine settimana di Natale effetto della variante omicron secondo il sito flightaware ieri sono stati cancellati quasi 2800 voli in tutto il mondo in di più di 970 provenienti da o diretti verso aeroporti statunitensi con oltre 8000 ritardi venerdì sono state tracciate circa 2400 cancellazioni secondo la stessa Fonte che ha già previsto oltre 1100 cancellazioni per oggi migliaia di piloti assistenti di volo e altri membri dello staff sono dovuti andare in quarantena dopo essere stati esposti alcoliche costretto Lufthansa Delta Airlines tra gli altri a cancellare i voli durante uno dei periodi di punta dell’anno ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro ancora una buona domenica e un buon proseguimento riesco

