Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione è un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio elezioni regionali ieri si è votato in Emilia Romagna in Calabria affluenza in crescita In entrambe le regioni al 67 67 x Cento emilia-romagna al 44 e 32% in Calabria segno di democrazia dicono le parti politiche in Emilia Romagna Bonaccini avanti Kelly in Trionfo in Calabria questi risultati che hanno sollevato le reazioni delle parti politiche con il leader della Lega Matteo Salvini che parla di eccezionale cavalcata dopo 70 anni per una volta c’è stata partita Ha detto il leader del Carroccio Nicola Zingaretti dal PD ringrazia il movimento delle sardine mentre al leader di Italia viva Matteo Renzi parla di Vittorioissima di Bonaccini e fai gli auguri di buon lavoro anche a Jole Santelli negli Stati Uniti shock per la morte di Kobe Bryant campione di NBA si è schiantato a terra con il suo elicottero 9 vittime in tutto nello schianto Tra queste anche la figlia tredicenne della leggenda del basket e Gianna Maria considerata Astro nascente del basket femminile parole di cordoglio del presidente statunitense Donald Trump che parla di terribile notizia Anche l’ex presidente Barack Obama sfoga il suo dolore descrivendo Brian leggenda del basket sconvolto anche Gallinari era il mio Usain Bolt non riesco a crederci Bryant detto Black Mamba ha vinto 5 titoli NBA 2 ore olimpici in carriera aveva 41 anni coronavirus in prosegue l’emergenza le vittime sono oltre 80 più Di 2300 e contagi secondo Pechino il coronavirus non è potente quanto la sarse Ma sta diventando più contagioinviate nel primo caso di contagio fuori dalla Cina Hong Kong ha saltato il centro per la quarantena in Italia tutti i casi sono risultati negativi gli italiani per One 1 51 possono lasciare al paese via terra secondo il piano predisposto dalla Farnesina rafforzato i controlli al personale medico a Fiumicino e Malpensa per i cittadini francesi È previsto un rimpatrio aereo dalla Cina 4 casi negli Stati Uniti a Venezia una coppia di turisti cinesi è stata insultata è presa a sputi 27 gennaio giorno della memoria e la senatrice a vita Liliana Segre scrive per il vocabolario Zingarelli 2020 la definizione di indifferenza che racchiude la chiave per comprendere la ragione del mare perché quando dico una cosa non ti tocchi non ti riguardi Allora non c’è limite l’orrore scrive Liliana Segre a Milano il sindaco sala ha preso davanti alla porta di casa sua un cartello con la scritta Anti Firevideo un antifascista in risposta la scritta antisemita di Mondovì il papà sottolinea non È ammissibile indifferenza ed è doverosa la memoria lo porto in e chiusura pizzeria ieri sera 21 del Napoli sulla Juventus nel derby della capitale 1 a 1 tra Roma e Lazio nelle altre partite pareggio ad Alta tensione tra Inter e Cagliari terminata 1 a 1 ma tra le proteste di tifosi e calciatori 20 del Parma sull’udinese 003 sampdoria-sassuolo il Verona ha battuto il Lecce per tre è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa