Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria ieri si è votato fino alle ore 23 con una frequenza che è cresciuta rispetto alle elezioni precedenti in Emilia Romagna la pioggia si è fermata del 67 67 percento bene anche in Calabria il 44 e 32% entrambi i casi in crescita in Emilia Romagna avanti Bonaccini in Calabria la Santelli centro-sinistra l’uno centro-destra l’altra metà sconfitta per il MoVimento 5 Stelle candidati si sono fermati intorno al 5% il leader della Lega parla di cavalcata eccezionale per la prima volta da 70 anni a questa parte in Emilia Romagna c’è stata partita dal PD ha parlato Nicola Zingaretti che ha ringraziato il movimento delle sardine mentreMatteo Renzi ha sottolineato Vittoria nettissima per Bonacini e poi ha fatto gli auguri di buon lavoro anche alla vincente in Calabria io le Santelli negli Stati Uniti shock per la morte di Brian del campione di NBA con 5 titoli e due ori olimpici in carriera elicottero privato sul quale stava viaggiando il precipitato a terra si è prendendo fuoco inutili i soccorsi a bordo 9 persone in tutto tutte decedute tra loro anche la figlia tredicenne della leggenda del basket è Gianna Maria Astro nascente della pallacanestro femminile il presidente Donald Trump ha twittato terribile notizia Anche l’ex presidente Barack Obama sfogato il suo dolore in rete parlando di Brian come una leggenda sconvolto il campione italiano Gallinari era il mio mito di Usain Bolt non riesco a crederci Brian te l’ha detto Black Mamba Si indaga sulle cause all’origine del inin Cina coronavirus le vittime sono salite 82300 contagiati secondo Pechino il coronavirus non è potente quanto la Sars Ma sta diventando più conta in Italia sono risultati tutti negativi casi segnalati gli italiani presenti avn sono una cinquantina e possono lasciare al paese via terra secondo il piano della Farnesina Intanto sono rafforzati i controlli ed il personale medico agli scavi Internazionale di Roma Fiumicino e Malpensa oggi il giorno della memoria non È ammissibile L’indifferenza è doverosa memoria queste le parole del pontefice Papa Francesco l’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male perché quando credi che una cosa non ti tocchi non ti riguardi Allora non c’è limite al orrore l’indifferente è complice complice dei misfatti peggiori queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre testimone dell’orrore dell’olocaustosport in chiusura calcio Serie A Ieri 21 del Napoli sulla Juventus nel posticipo serale della ventunesima di campionato è terminato una uno al derby della Capitale tra Roma e Lazio nelle altre partite di ieri l’Inter ha pareggiato 1-1 col Cagliari 2-0 del Parma sull’udinese 003 Sampdoria Sassuolo 3 a 0 del Verona su Lecce è tutto dalla redazione buona giornata

